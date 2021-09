A postaral se o několik senzací. V prvním zápase skupiny porazil obhájce stříbra ze Slovinska (3:1), se silnými Bulhary prohrál v tie-breaku (2:3), favorita z Itálie obral o set (1:3) a v osmifinále poslal domů olympijské vítěze z Francie (3:0). Došel do čtvrtfinále, kde ho vyřadilo Slovinsko.

„Hráli podstatně lépe, měli více šťávy a my je nedonutili k chybám. Bohužel nám jen to nadšení nestačilo, chybělo trochu volejbalovosti. Narazili jsme na tým, který hrál dobře a my ho nedokázali nějak zásadně zlomit,“ řekl šestačtyřicetiletý kouč po závěrečné prohře 1:3.

Obsadili jste osmé místo. Berete ho jako úspěch, nebo je to zklamání?

Nechtěli jsme končit ve čtvrtfinále, ale takový je sport a nikdo vám vítězství zadarmo nedá. Musíte si ho i uhrát a my jsme si ho bohužel neuhráli. Celý turnaj ale musíme hodnotit pozitivně. Jsem rád, že si kluci osahali kvalitní týmy a poznali, kde musejí přidat. Doufám, že budou mít další chuť do práce.

Prozradil šampionát něco o stavu českého volejbalu?

Ukázal, že nám bohužel chybějí těžké zápasy, což nezměníme. Na druhou stranu, že ti kluci, i když hrají v české lize, svou kvalitu mají. Ale musí tvrdě pracovat, aby se dostali na nějaký evropský level.

O české hráče bude po ME v cizině zájem „Když si všechno sedne na naší straně na sto procent, jsme schopni hrát s těmi nejlepšími. Produkovali jsme velice pohlednou, aktivní, agresivní hru a diváci to oceňovali. Na druhou stranu nemáme ještě odehráno tolik vypjatých zápasů. Chybí nám individuální a týmové zkušenosti, ale věřme, že tohle posune naše kluky v jejich kariérách a dodá jim sebevědomí,“ hodnotil výkony českého týmu na mistrovství Evropy v Ostravě Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu. „Myslím, že někteří kluci se teď dostali do hledáčků a budu jim držet palce, aby hráli v kvalitních zahraničních soutěžích a klubech, což by je mohlo posunout zase o trochu rychleji v kariéře nebo postupu,“ vysvětlil Pakosta.

V reprezentaci byla řada mladých hráčů. Budete v omlazování pokračovat?

Je tam potenciál. Uvidíme, jestli nám vyleze ještě někdo z těch mladších kategorií.

Mistrovstvím Evropy vám skončila smlouva. Chcete u českého týmu zůstat?

Je tam hodně neznámých, hodně proměnných. Je tam klub, reprezentace a také chuť trochu zvolnit, takže uvidíme. Budeme jednat.

Na evropském šampionátu před dvaceti lety jste byl smečařem týmu, který před vyprodanou Ostravar Arénou obsadil čtvrté místo. I současní hráči si pochvalovali skvělou atmosféru.

Chtěli jsme, aby si kluci tu atmosféru osahali, protože celý rok nehráli před diváky, a nakonec jsme měli strach, aby se z toho nevystresovali. Ale oni, stejně jako my před dvaceti roky, tu atmosféru vsáli do sebe a hrozně jim pomáhala.