Ruský sport má řadu svérázných specifik. Nechme teď stranou okázalé hurávlastenectví a podporu války na Ukrajině, pomiňme mezinárodní izolaci Putinovy říše právě kvůli krvavé invazi do sousední země, na chvíli nemysleme na doping, z nějž se stal v Rusku bezmála národní zvyk. Ve velké zemi na východě stačí ke skandálu mnohem méně – třeba když se volejbalistky z radosti nad vyhraným bodem obejmou a políbí.

Volejbalistky ruského týmu Lokomotiv Kaliningrad. | Foto: Profimedia

Je to běžný, notoricky známý obrázek. Když volejbalistky získají bod, hned se seběhnou do chumlu a oslaví to. Podpoří se navzájem. Plácnou si, obejmou se, možná přijde i nevinný pleskanec po zadku. Čím napínavější je zápas, tím vyhrocenější jsou emoce na palubovce a oslavy pochopitelně nabírají grády.

V Evropě by se nad tím asi nikdo nepozastavil. Ne tak v současném ruském sportu. „Je hanba, že televizní přenosy volejbalových zápasů ukazují nechutná gesta, naznačující pohlavní styk, směrem k soupeřkám, polibky na rty osob stejného pohlaví a další ohavnosti,“ rozlítila se na webu Dynama Moskva Jelena Godinová, bývalá mistryně světa a držitelka stříbrné medaile z olympiády v Sydney.

Co slavnou ruskou exreprezentantku rozpálilo do běla? Údajně skandální chování některých hráček Lokomotivu Kaliningrad v semifinálové sérii ruské Superligy. Ty porazily 3:2 na zápasy mokevské Dynamo, v jehož vedení Godinová pracuje. A skandál byl na světě.

Ohrožení morálních hodnot

Godinová upozornila na fakt, že jakákoli propagace LGBT komunity je v Rusku zakázána jako kažení mládeže. A jala se zhnuseně upozorňovat na to, že volejbalistky Kaliningradu se během vypjatého pátého semifinále nadšeně objímaly a dokonce mezi nimi padla i nějaká ta pusa.

„Vždyť na zápasy chodí množství rodin s dětmi. A rozhodčí vůbec nekomentovali chování, které je ignorováním kultury a morálních hodnot naší země,“ dštila Godinová oheň a síru na údajné nemravnosti na palubovce.

Spíše však šlo o to, že loni získalo Dynamo titul po finálové výhře právě nad Lokomotivem. Teď se role obrátily a moskevský gigant, který se těší podpoře vládních kruhů (to však platí i o neméně štědře financovaném Kaliningradu), jednoduše neustál vyřazení. Ostatně kapitánka Dynama Natalia Gončarovová po pátém zápase ukázala soupeřkám prostředníček.

Hráčky v satanském hávu

Prý tak reagovala na provokace od turecké hvězdy v kaliningradském dresu Ebrar Karakurtové. Téměř dvoumetrová smečařka s krátkým sestřihem skutečně řadu lidí dráždí. Už před třemi lety se veřejně přihlásila ke své homosexualitě, čímž si udělala řadu nepřátel jak v rodném Turecku, tak v Rusku, kde od loňska hraje.

O její živelnosti svědčí i to, že se před časem během dovolené poprala v jednom istanbulském nočním klubu. Má ale také zástupy fanoušků, o čemž svědčí i víc než jeden a půl milionu sledujících na Instagramu.

Volejbalistka Karakurtová na „satanské“ párty:

Godinová ovšem celé kauze nasadila korunu, když upozornila na nedávné fotky hráček Lokomotivu z maškarní párty, kam dorazily v kostýmech laděných do rozverně hororového a gothic stylu. „Oblékají se do satanského hávu, přitom tři z nich vychovávají své děti,“ hřímala na adresu hříšných volejbalistek.

Ano, bývalá reprezentantka nakonec obvinila soupeřky i ze satanismu. „Představte si, že vaše děti budou vedle něčeho takového v šatně nebo ve sprše,“ děsí se ochránkyně dobrých ruských mravů. S tím, že do finále postoupily Karakurtová a spol., ovšem už nic nenadělá.