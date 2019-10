Lvi Praha–Dukla Liberec

Utkání 2. kola volejbalové extraligy. Kdy? V sobotu 12. října od 18 hodin. Kde? Ve Sportovní hale Lužiny (Bellušova 1877, Praha 13).

V čem konkrétně se změny projevily?

Navýšil se rozpočet a nakoupili kvalitnější hráči. Tým je poskládaný vážně dobře, klape nám to. Péče o nás je taky na vyšší úrovni, každý den můžeme jí za masérem, navštívit saunu… Pokud cítíme nějaký problém, máme možnost navštívit i velmi kvalitní rehabilitační kliniku. A to není v extralize rozhodně běžné.

Do týmu si vás vybral trenér Pomr. To vám muselo dodat klid.

Neexistuje ideálnější pozice. Trenér si mě vybral. Věříme si myslím navzájem. To je důležité. Chci se mu za to odměnit co nejlepším výsledkem.

Kouč vám nicméně přivedl do kádru konkurenta Ivana Pliasetskyiho. A to je 22letý nahrávač, který bude chtít jistě nastupovat. Jak spolu vycházíte?

Bez problémů, troufnu si říct, že jsme kamarádi. V kabině nejsou žádné spory. Každý volejbalista potřebuje konkurenci a nemohla se vyhnout ani mně. O to více se musím snažit.

Máte za sebou dvouměsíční přípravu. Už se vám zajídala?

Vždycky přijdete do kabiny na začátku srpna, a máte pocit, že bude příprava nekonečná. Pak to ale uteče a najednou začíná extraliga. Nejdůležitější zjištění pro nás je, že jsme fyzicky dobře připraveni.

Los extraligy vám vůbec nepřál. Na úvod jste dostali ty nejlepší – Kladno, Liberec a Karlovarsko. Neměl jste strach, že sezonu zahájíte třemi porážkami?

Los nebyl příznivý. Rozhodně nás ale nenapadlo, že bychom dopadli, jak říkáte. Už na Kladno jsme jeli pro vítězství. Podařilo se a my budeme věřit v dobrý výsledek i v sobotu doma s Libercem.

Kacířská myšlenka: nejsou dva body z Kladna málo?

Ano, mohli jsme získat tři body, ale byli jsme rádi i za dva. Na konci soutěže uvidíte, jak málo mužstev na Kladně zvítězí.

Co chybělo ke třetímu bodu?

Štěstí, možná o něco větší koncentrace v určitých fázích utkání.

Další program 2. kola extraligy – sobota 12. října

Beskydy–Kladno (17.00)

Zlín–Odolena Voda (17.00)

Ústí nad Labem–Karlovarsko (17.00)

Brno–Ostrava (18.00)

České Budějovice–Příbram (18.00)

Zkraje ročníku se vždy hovoří o nutnosti souhry nahrávače s ostatními členy týmu. Který nejzásadnější úkol před vámi teď leží?

Mužstvo je dobře poskládané pro můj styl hry. S většinou hráčů už si vyhovíme. Pořád ale jsou v naší hře určité nepřesnosti, které se dají odstranit jen v zápase.

Jak dlouho proces sehrávání se trvá?

Snažím se spoluhráčům vyhovět. Každého se ptám, jestli mu moje nahrávka vyhovuje. Na vychytání detailů potřebujeme zhruba měsíc, možná dva.

Vy se ptáte? Myslel jsem si, že je nahrávač na ploše neomezený šéf.

Já určím rychlost, jakou máme hrát. Ne každý se jí ale rychle přizpůsobí. Všechno je o dohodě, musíme si navzájem vyhovět.

Pojďme k sobotě. Na Lužiny přijede liberecká Dukla, která se v prvním kole trápila s Ústím. To je váš poslední klub. Informací asi máte dost.

Ano, s klukama jsme se bavili. Říkali, že Liberec nehrál dobře. Chápu to, první domácí zápas, všichni byli nervózní… Hostující tým to má v takovém utkání snadnější. Odevzdá maximum a čeká, na co to bude stačit. Dukla má navíc dva zraněné smečaře a to se muselo projevit.

Stále vyznává Dukla systém „Vše na Štokra“? Jak se mu dá čelit?

Z něho neustoupila. Recept je jednoduchý, dobře bránit v poli a postavit co nejlepší blok. Ne vždycky ho ale ubráníte.

Co pro vás bude v duelu s vicemistry republiky úspěch?

Tři body. Jiné cíle mít nemůžeme. To, že jsme vyhráli na Kladně, nás už nemůže zajímat. Začíná další zápas.

Kdo je Luboš Bartůněk?

Narodil se 24. 5. 1990 v Praze.

Jeho mateřským klubem je ČZU Praha (dnes Lvi).

Profesionální kariéra:

2010–2013 ČZU Praha (nejlépe 5. místo)

2013–2014 VCA Amstetten Hypo Noe (Rakousko)

2014–2015 VK ČEZ Karlovarsko (3. místo)

2015–2017 Aero Odolena Voda

2017–2019 SKV Ústí nad Labem

2019–??? Lvi Praha

Na svém kontě má dva starty za národní tým (léto 2013).