2. kolo ČP: TJ Spartak Velké Meziříčí – Lvi Praha 1:3 (-19, -21, 22, -22)

Lvi: Bartůněk, Kozák, Krajčovič, Mihajlovič, Šulc, Špulák, libera Kovařík a Ježek. Střídal: Pliasetskyi. Trenér: Pomr.

Připravoval jste se na zápas jinak, když jste věděl, že budete hrát?

Uvědomoval jsem si, že musím trenérovi něco ukázat. Samozřejmě mi bylo jasné, že Velké Meziříčí hraje nižší soutěž a ani mimořádný výkon mě nekatapultuje do základní sestavy. Je možné, že jsem si více všímal videa a pozorněji poslouchal taktické pokyny. Ale jen o maličký kousek.

Cítil jste se na palubovce dobře?

Herní výpadek byl na mě znát. To musím přiznat. Kluci mě ale podrželi. A navíc má Velké Meziříčí podobnou halu, v jakých jsem hrával na Slovensku. V tomto směru šlo o příjemný návrat.

Vyhráli jste 3:1. Sety byly vyrovnané. Neměli byste tým z nižší soutěže přejet výrazněji?

Určitě bylo v našich silách hrát tak, abychom během setu soupeře nepustili nad 15 bodů. Domácí ale bojovali jako o život a do servisu extrémně prali. Prostředí jejich „malé kůlničky“ jim také dost pomáhalo. Nejsme zklamaní – byla to pravá volejbalová show.

Ani ztráta sady vás nemrzí?

Trochu, třeba z pohledu sil. Hrálo se ve středu a v sobotu nás čeká ještě o něco důležitější zápas v Příbrami.

Pohled trenéra Pomra

„Utkání ve Velkém Meziříčí splnilo naše očekávání. Domácí podali sympatický výkon, bojovali. Český pohár pojali jako svátek volejbalu. Poprvé v historii se prý utkali s extraligovým týmem a hala praskala ve švech. – Ztráta setu mě nemrzí. Vedli jsme 2:0, jenže pak soupeř vsadil na totální riziko, divočil. Náš problém byl, že hala je atypická a my jsme v té chvíli málo vycenili zuby. – Jsem rád, že šanci dostali i ti, co obyčejně nenastupují. Nezklamali, ale bylo vidět, že nemají herní praxi a v naší hře se tak projevilo více chyb. – Chápu, že není snadné být náhradníkem. Pro chod týmu jde ovšem o významnou součást. Kádr je letos vyrovnaný, posty jsou zdvojené i ztrojené. Jejich práce je důležitá v tréninku i pro pohodu těch, co nastupují. A navíc: sezona je dlouhá.“

Lvi v létě posílili a z vás se stal náhradník. Jak se v týmu nyní cítíte?

Nebudu nic skrývat: do Prahy jsem přišel hrát. Loni jsem na šanci čekal půl roku, ale sezonu jsem dohrál. Vedení se poté rozhodlo sehnat ještě jednoho kvalitního smečaře a konkurence se zvedla. Thomas (Douglas-Powell) je výborný hráč, ostatní kluci taky, o tom žádná. Bohužel se zatím trenérovi nejméně hodím do koncepce. To musím přijmout a dál se prát o základní sestavu. Smlouvu mám do konce sezony, pak se uvidí.

Dokážete charakterizovat svou současnou úlohu v mužstvu?

Momentálně se snažím být platný hráč v tréninku. Po něm si přidávám. A chci přispět i dobré atmosféře uvnitř týmu. Nemám ani vynikající podání, ani nadprůměrný příjem, pokud mohu prospět přímo na hřišti, tak při blokování. A samozřejmě musím být připravený kdykoli zaskočit za smečaře nebo za univerzála. Prostě pomoci útoku.

Jeden váš skvostný blok si vybavuji. Jaké to bylo vyzrát na hvězdného Jana Štokra?

Tak zněl úkol od trenéra. A mojí úlohou je jeho přání plnit. (směje se)

VK Příbram – Lvi Praha

Utkání 5. kola volejbalové extraligy. Kdy? V sobotu 2. listopadu od 17 hodin. Kde? Ve Sportovní hale Příbram (Legionářů 378).

Nyní jedete do Příbrami. Té se letos příliš nedaří, na druhou stranu jde historicky o vašeho neoblíbeného soupeře…

Každý rok je jiný. Týmy se obměňují. A prý by neměl hrát nejzkušenější hráč Příbrami Martin Böhm, což je pro ni hodně důležitý smečař. Spíš bych sledoval letošní výsledky. Proto říkám: jedeme si pro tři body.

Ani vyhlášené bouřlivé atmosféry se nebojíte?

Pro někoho může jít sice o novou zkušenost, ale těžko kohokoli rozhodí. Náš úkol je nic neřešit, vyhrát a jet domů. Kvalita je na naší straně.

Co by mělo rozhodnout?

Ani servis, ani příjem. Klíčová bude koncentrace.