„Porazili jsme jednoho z favoritů na evropský trůn,“ radoval se po utkání smečař Lukáš Vašina, autor 13 bodů. „Hráli jsme dobrý volejbal. Kluci byli nabuzení, šli do toho agresivně a diváci jim pomohli,“ ocenil předvedený výkon trenér Jiří Novák.

Ze šestičlenné skupiny B budou pokračovat čtyři týmy. Češi po Slovinsku narazí v sobotu na Bělorusko, dále je čekají Bulharsko, Černá Hora a Itálie. Na minulém Euru skončili Češi předloni v Antverpách v osmifinále po prohře s pozdějšími šampiony Srby. O dva roky dříve došli do čtvrtfinále a byli sedmí.

Volejbalisté začínali ME hrané v Ostravě se Slovinskem i před dvaceti a tehdy byly role obrácené. Češi v roli favorita vyhráli 3:1 a nakonec obsadili 4. místo Tentokrát patří ke špičce Slovinci, ale výběr kouče Jiřího Nováka je zaskočil. Češi předváděli výbornou obranu v poli, jak avizovali před turnajem, a hráli odvážně. Nahrávač Janouch v první sadě překvapil, útočil převážně se smečaři či blokařem Zajíčkem a vynechával univerzála Hadravu.

Skvěle hrající Zajíček přímým bodem a esem získal týmu vedení 18:16. Soupeř ještě srovnal na 22:22, ale volejbalisté v koncovce proměnili po chybě Slovinců druhý setbol. Ve druhém setu Češi za pomoci publika nezpomalovali, dál hrál 'odbržděně', na riziko a výborně podávali. Odskočili do vedení 15:11 a Janouch už vyzýval k bodům i Hadravu, který zvyšoval na 20:14. Po následném úspěšném bloku Sedláčka hala bouřila. Zaskočení Slovinci chybovali a dohadovali se s rozhodčími. Češi se soustředili na hru a Vašina proměnil setbol.

Až ve třetím setu se projevila kvalita Slovinců. Češi začali kupit nepřesnosti, nedařilo se jim jako předtím podání a rychle prohrávali 10:15. Trenér poslal do hry Fingera a druhého nahrávače Bartůňka, ale zastavit soupeře se nepodařilo. Rozdíl byl nakonec jedenáctibodový.

Do čtvrté sady vletěli Češi stejně jako do prvních dvou setů. Rozjel ji esem Sedláček a Vašina přímým bodem zvyšoval na 6:2. Volejbalisté získali pětibodový náskok, který udrželi až do konce. V útoku se tentokrát dařilo Galabovovi. V koncovce proměnili hned první mečbol poté, co rozhození Slovinci pokazili příjem.

„Vítězství je pěkné, ale s pokorou se připravíme na sobotu, kdy to pro nás bude klíčové,“ připomenul český kouč nadcházející duel s Běloruskem.

V roce, kdy Český volejbal slaví 100 let, je Česká republika jednou ze čtyř hostitelských zemí Eura, jehož se zúčastní 24 týmů. Zbylé základní skupiny se hrají v Estonsku, Finsku a Polsku, kde šampionát vyvrcholí.