Volejbalová pohádka českých reprezentantů skončila. Mistrovství Evropy v Ostravě zahájili čeští reprezentanti vítězstvím nad Slovinskem (3:1), ale ve čtvrtfinále na výkon ze základní skupiny nenavázali. Ve středu v Ostravar Aréně obhájcům stříbrných medailí z minulého šampionátu podlehli 0:3. Po Srbsku, Polsku a Itálii se tak Slovinci stali čtvrtým účastníkem semifinále, které se stejně jako zápasy o medaile bude hrát v polských Katovicích.

„Jen nadšení dnes nestačilo, chybělo nám trochu volejbalovosti. Naraziili jsme na tým, který hrál dobře a my ho nedokázali nějak zásadně zlomit,“ konstatoval trenér Jiří Novák. „Slovinci dnes hráli podstatně lépe, měli více šťávy," poznamenal český kouč. „Nechtěli jsme dnes končit, ale takový je sport a nikdo vám v něm vítězství zadarmo nedá," dodal Novák.

Čechům ve druhém souboji se Slovinci nevyšel začátek, v úvodním setu prohrávali až o pět bodů. Trpělivou hrou se sice dostali několikrát na dostřel, ale víc už se soupeř v čele s bombarďákem Urnautem podruhé zaskočit nenechal. „Strašně těžko se hraje, když musíte pořád dotahovat. I když udělali chybku, a dnes jich bylo málo, tak si to hned spravili,“ zklamáně přiznal nahrávač Jakub Janouch.

Slovinský tlak na podání donutil český tým ještě více chybovat, na každý bod se přes výborně organizovanou obranu soupeře na síti i v poli pořádně nadřeli.

„Kdo neskáče, není Čech,“ bouřila celá Ostravar Aréna ve třetí sadě a rozhýbala i svěřence trenéra Nováka. V Ostravě totiž znovu panovala bouřlivá atmosféra, cestu do hlediště si v omezených podmínkách našlo přes pět tisíc fanoušků. „Byla to krásná kulisa, ale bohužel to dnes nestačilo. Asi jsme se trošku namlsali tím, že jsme porazili olympijské víttěze a měli až moc velké očekávání,“ připomenul univerzál Jan Hadrava pondělní výhru s Francií (3:0).

Češi chtěli pro fantastické publikum v Ostravar Aréně vyhrát. Blízko k tomu měli právě ve třetím dějství, kdy vedli, ale v závěru nakonec odvraceli dva mečboly soupeře. Po třetím už ale na palubovce vypukla radost obhájců stříbrných medailí z postupu. „Bylo to blízko a zároveň daleko. Slovinci si to dokázali pohlídat zkušenostmi,“ zklamaně řekl smečař Jan Galabov. „Chtěli jsme do semifinále, hodně jsme tomu obětovali a o to víc to teď bolí,“ prozradil smutný blokař Adam Zajíček za celý tým.

I tak zaslouží mladý český mančaft absolutorium, hlavně za vyřazení olympijských vítězů z Francie v osmifinále.

Mistrovství Evropy volejbalistů

Čtvrtfinále v Ostravě: Česko - Slovinsko 0:3 (-21, -19, -25)

Rozhodčí: Collados (Fr.) a Adler (Maď.). Čas: 84 min. Diváci: 5013.

Česko: Bartoš, Zajíček 5, Hadrava 12, Vašina 10, Polák 4, Bartůněk, libera Moník a Pfeffer - Finger 3, Janouch, Galabov 13, Licek 1. Trenér: Novák.

Slovinsko: Urnaut 13, Kozamernik 5, T. Stern 19, Cebuli í, Pajenik 6, Vinčič 2, libero Kovačič - Sket, Ropret, Možič 5. Trenér: Giuliani.

Další zápasy: Itálie - Německo 3:0 (13, 18, 19), Srbsko - Nizozemsko 3:0 (23, 20, 25), Polsko - Rusko 3:0 (14, 24, 19).

Vítězné týmy se k dalším bojům přesunou do polských Katovic, kde bude v neděli 19. září korunován evropský šampion.