V mužích jsou adepti na titul Jihostroj České Budějovice, Karlovarsko, Dukla Liberec, Lvi Praha nebo Kladno. Mezi ženami chce být vidět Olymp Praha, Olomouc, Liberec nebo Šelmy Brno. V obou soutěžích se nesestupuje.

Extraliga měla začít netradičně a velkolepě. A to předehrávkou na štvanickém tenisovém stadionu. Open-air volejbal na antuce se nestihl ani řádně ohlásit veřejnosti, v týmech se našli pozitivně testovaní hráči a museli společně se spoluhráči do karantény. Také start soutěže se neobešel bez komplikací – utkání AERO Odolena Voda proti Black Volley Beskydy se muselo ze soboty přesunout na úterý. Volejbalové týmy jsou navíc před startem nuceny řešit spoustu věcí, například za jakých podmínek mohou pozvat do hal diváky nebo jak zajistit proticovidová opatření.

„Náklady narůstají obrovsky. Kluby shánějí dezinfekce, zabezpečují pořadatelskou službu, rozdělování sektorů pro diváky. Bohužel se začínají projevovat propady příjmů ať už z úrovně municipální, krajské či komerční,“ popisoval Marek Pakosta z volejbalového svazu. V případě karantény nařízené příslušným orgánem státní správy danému oddílu musí být odložená soutěžní utkání odehraná do třiceti dnů. Nesehrání odloženého zápasu bude vyřešeno stanovením výsledku 0:3 (0:75) bez odečtu bodu.

„Hra o titul bude hodně odvislá také od toho, jak se týmy s epidemií poperou a bude to záviset i na štěstí. Rádi bychom bojovali o medaile,“ prohlásil Jakub Novotný, prezident ČEZ Karlovarska. Od pátku navíc stát zakázal na vnitřních akcí stání pro více než deset lidí, diváci musí mít zároveň roušky. „Potvrzuji, že dodržíme veškerá opatření. Jen doufám, že stát pak profesionálním klubům tyto ztráty bude kompenzovat. Profesionální sport balancuje nad propastí,“ dodal šéf Karlovarska, které by se mělo účastnit také Ligy mistrů. „Zatím ani nevíme, jestli budeme moci hrát, protože máme ve skupině Novosibirsk, kam se momentálně nelze moc dostat.“

Koronavir u deseti hráčů

Velmi komplikovanou přípravu zaznamenali v Liberci, kde měli deset volejbalistů ze čtrnáctičlenného kádru pozitivní na Covid-19 a zbytek týmu skončil v karanténě. „Hráči v ní byli čtrnáct až dvacet dní, podle toho jak se u nich virové onemocnění projevilo. To znamená, že nyní začínáme úplně od znova, bez přípravných zápasů, což je pro nás abnormální situace,“ řekl ředitel liberecké Dukly Pavel Šimoníček

Kromě favorizovaného Jihostroje či Karlovarska vyhlásili útok na titul také Lvi Praha. Tým posílil kapitán české reprezentace a její klíčový nahrávač Jakub Janouch. Lvi budou také spoléhat na kvalitní hráče ze Srbska nebo Austrálie. Pražany měl posílit také hráč z Kuby, kterému však odlet do Česka zatrhli úřednici kvůli pandemii. „Už jsme pro něj měli letenku i ubytování. Jenže přišel další zákaz. Uděláme maximum pro to, aby nás co nejdříve posílil. Nevíme kdy, ovšem musíme ho sem dostat,“ zdůraznil Tomáš Pomr, trenér Lvů, kteří od letošní budou hrát v hale na Podvinném mlýně.

Velmi zajímavá bude letos také extraliga žen. Olymp Praha bude spoléhat na dvě staronové posily – smečařku Evu Hodanovou a univerzálku Anetu Kocmanovou Havlíčkovou. „V období posoutěžním jsme udělali velký kus práce. Družstvo se nám podařilo sestavit dobře. Určitě budeme pomýšlet na medailové pozice a uspět budeme chtít i v poháru CEV a Českém poháru,“ prohlásil trenér pražského týmu Stanislav Mitáč.

Zcela bez cizinek bude VK Brno. „Od začátku jsme chtěli jít touto cestou, akorát loni jsme řešili nedostatek hráček, proto jsme angažovali dvě Američanky,“ dodal trenér Ondřej Boula. V loňské nedohrané sezoně se Přerovu vůbec nedařilo, skončil poslední a měl hrát baráž, která byla kvůli koronaviru zrušena. Kádr se však významně přebudoval.

Do extraligy mužů zasáhne celkem 12 týmů, první část bude dvoukolová. Prvních šest týmů po skončení základní části bude mít jistotu play-off. Pořadí na 11. a 12. místě po odehrání základní části je konečné. O mistrovský titul u žen bude usilovat deset týmů, do play-off postoupí 8 nejlepších po první části.