Tomáši, první set jste prohráli rozdílem šesti bodů. Nedolehla na vás nervozita? Rozhodně ne. Karlovarsko je kvalitní soupeř, jeho sílu musíme ocenit a respektovat. Do zápasu vstoupilo koncentrovaně a solilo podání. Odskočilo nám, což už se těžko dotahuje. Naštěstí ještě nebyl konec.

Jak moc bylo těžké popasovat se s podáním domácích?

Karlovarsko je jedním z nejlépe servírujících týmů extraligy. Dvojnásob to platí v hale, ve které kluci trénují a velmi dobře ji znají. Bylo to zásadní pro naše vítězství.

Karlovarsko – Lvi Praha 2:3 (19, -22, 21, -17, -14), stav série 0:1



Karlovarsko: Vašina 10, Zajíček 6, Indra 32, Wiese 10, Patočka 9, Keemink 1, libero Pfeffer – Ihnát 7, Římal, Kočka. Trenér: Novák. Lvi: Nedeljković 12, Janouch 2, Smith 16, Todua 9, Van Dijk 2, Kriško 15, libero Moník – Pljaseckyj 1, McCarthy 4, Mihaljović 16, Vodička. Trenér: Pomr. Rozhodčí: Krtička, Kvarda. Čas: 152 min. Diváci: 1172.

Zápasový zápal vám málem přivodil zranění. Co se stalo?

Polámal jsem LED obrazovku, zapíchnul jsem do ní tři prsty. Mám je naražené, ale naštěstí nejsou zlomené. Samozřejmě to bolí a místo budu muset ledovat. Teď je ale play-off, není čas myslet na nic jiného, než na další utkání.

Ochozy zmlkly a vy jste ani nevystřídal. Jen proto, že jde o finále?

Nejsem hráč, který dobrovolně střídá. Nechávám na trenérovi, jestli mě chce nechat na hřišti, nebo odpočívat. Komunikovali jsme spolu a já ho ujišťoval, že to zvládnu. Chtěl jsem klukům pomoci alespoň na přihrávce. Postupem času získaly prsty cit, a tak jsem to řekl nahrávači. Jsem rád, že to takhle dopadlo.

Stejně jako v předešlých fázích play-off asi pochválíte šířku kádru. Karlovarsko ubránilo Van Dijka, proto přišel Mihaljović a zářil.

Je skvělé, že máme dva vynikající univerzály. Další důležitá věc je to, že každý z nich hraje jiným stylem. Jeden je pravák a druhý levák. Jeden má rád pomalejší míče, druhý rychlejší. Soupeř musí bleskově reagovat na změnu tempa i stylu útoku. A to není vůbec jednoduché.

O čem byl tiebreak?

O hlavě i o štěstí. Nevyšly nám některé challenge, ale bez ohledu na to jsme se vždy soustředili na další míč. To bylo klíčové.

Co rozhodlo utkání?

Ukázali jsme bojovného ducha. A nesmím zapomenout na naše příznivce. Je skvělé, že za námi přijeli, byl jich plný sektor. Děkovačka s nadšenými fanoušky je důvod, proč sport děláme. Těší mě, že diváky dokážeme bavit a dostat je do varu. Doufám, že je potěšíme i příště.

Značí nejtěsnější výhra, že série bude dlouhá?

Nestrašte. (směje se) Udělám všechno proto, aby byla co nejkratší. Ideální by bylo odehrát ještě dva zápasy a slavit. Samozřejmě víme, že Karlovarsko nehodí flintu do žita. Bude bojovat a nám nezbývá nic jiného, než se s tím srovnat. Chceme být agresivnější, rychlejší a mentálně odolnější než oni.