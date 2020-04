Pětačtyřicetiletý Novák je někdejším úspěšným smečařem. Volejbalově vyrostl v Českých Budějovicích, chvíli hrál v Ústí nad Labem a od roku 1999 strávil 14 let ve Francii. S Paříží slavil v roce 2001 triumf v Lize mistrů, o rok dříve v Poháru vítězů pohárů a osmkrát se stal mistrem Francie. Od roku 2015 vede Karlovy Vary.



Hlavním Novákovým cílem bude připravit reprezentaci na mistrovství Evropy, které bude v roce 2021 hostit i Česko. "Postoupit ze základní skupiny a v play off se dostat co nejdále. Zároveň zapracovat do kádru členy medailových mládežnických reprezentací," shrnul hlavní úkoly nového kouče manažer reprezentace Miloslav Javůrek.



Trenér Dukly Liberec Nekola převzal reprezentaci v červenci 2017 po Španělovi Miguelu Falascovi, kterému dělal asistenta. Na ME pak dovedl tým k sedmému místu, což bylo nejlepší české umístění po 16 letech. Loni Češi vypadli na Euru v osmifinále. V lednové kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu bez opor neuspěli.



Nového kouče svaz vybíral od února a ve hře byla domácí i zahraniční jména. "Michal Nekola zvládl svoji roli na výbornou a možná i jeho úspěšné působení u reprezentace nahnulo misky vah při našem rozhodování, zda český nebo zahraniční trenér pro další období," řekl předseda volejbalového svazu Marek Pakosta.



Novák, který dovedl Karlovarsko předloni k prvnímu titulu, už má s národním týmem trenérské zkušenosti. U české reprezentace působil v letech 2013 až 2015 jako asistent trenéra a chvilku rovněž jako týmový manažer.

Trenéři české volejbalové reprezentace mužů:



Milan Žák (1993-94), Milan Žák a Petr Kop (1994-95), Miroslav Nekola (1996-98), Pavel Třešňák (1999-2000), Zdeněk Haník (2000-01), Julio Velasco (Argentina/2002), Pavel Řeřábek (2003-05), Laurent Tillie (Francie/červenec-září 2005), Igor Prieložný (Slovensko/leden-září 2006), Zdeněk Haník (2006-09), Jan Svoboda (2009-11), Stewart Bernard (Nizozemsko/2012-2013), Zdeněk Šmejkal (2013-2015), Miguel Falasca (Španělsko/2016-2017), Michal Nekola (od 2017-2020), Jiří Novák (od 2020)