Historie You Energy Volley Piacenza je velmi krátká. Klub vznikl v roce 2018 a navázal tak na The Wolves, kteří byli rozpuštěni. Stříbro z Ligy mistrů 2008, triumf v CEV Cupu 2006 či italský titul ze sezony 2013/14 mu tedy formálně nepatří. Generálním sponzorem pátého týmu loňského ročníku SuperLegy je Gas Sales Energia, společnost zabývající se obchodováním s plynem a elektřinou. A to je vážně výnosný artikl. Piacenza si může dovolit skutečné světové hvězdy. Ať už jde o olympijského vítěze z Tokia Francouze Antoinea Brizarda, šampiona z Ria Brazilce Lucarelliho Souzu či vicemistra světa Kubánce Robertlandy Simóna. „Oproti loňsku ještě posílili. Přišel hvězdný kubánský smečař Yoandy Leal, který hrál loni v Civitanově,“ připomíná Janouch.

Lvi se favoritům postaví s argentinským koučem Juanem Manuelem Barrialem na lavičce, který v Itálii léta hrál i trénoval. „Nebudeme mít, co ztratit. Jsem zvědavý, co vymyslí, abychom urvali alespoň set či dva,“ přemítá kapitán. O postupu hovořit nechce. „V tom bych byl opatrný. Nejprve bych se vážně soustředil na získání sady. Budou to pro nás velké dny. Na italské půdě se nehraje každý rok,“ těší se Janouch do haly PalaBanca, která pojme 3700 (horkokrevných) diváků. „A i v Unyp areně nám naši skvělí fanoušci jistě připraví fantastické prostředí,“ zakončuje Janouch.

Drobnou výhodou pro Pražany může být to, že sérii začnou v rozmezí 8.-10. listopadu v Itálii. Druhý duel je na programu 15.-17. listopadu v hlavním městě Česka. Prezident Lvů Tomáš Janeček je z losu nadšený. „Jde pro nás o volejbalový svátek, z odvety chceme udělat megaakci. Hrát proti italskému týmu se vám poštěstí pouze, pokud se dostanete do základní skupiny Ligy mistrů. Ani v předkole na takové soupeře nenarazíte,“ zdůrazňuje prezident výjimečnost dvojutkání. Co se týče postupu, zůstává optimistou. „Naděje je vždycky. Jistě půjde o volejbalový svátek i pro naše kluky. Nepochybuji o tom, že budou hrát na hranici svých možností. Což může mít někdy překvapivý výsledek,“ dodává Janeček.

