O účast na olympiádě přišel kvůli nákaze covidem během letu do Tokia beachvolejbalový pár Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová. V letadle se nakazil i Ondřej Perušič, který musel do karantény a se svým parťákem Davidem Schweinerem stihli odehrát pouze dva zápasy. Obě dvojice přitom měly vysoké ambice.

„Ano, cítíme se poškozeni. Škoda vznikla ve čtyřech oblastech. Ta první je samozřejmě sportovní, druhá mediální, třetí ekonomická a poslední emociální samotných hráčů," vyjmenoval předseda svazu Marek Pakosta.

„První dvě nám nikdo kompenzovat nemůže. V rovině finanční jsou dopady, a to jak na úrovni hráčů, tak na úrovni nás jako sportovního svazu. Hráči měli na prezentaci na olympiádě navázané komerční partnery přes své agentury, všichni jsou navíc členem resortního centra. Pro svaz to však představuje komplikace i pro budoucnost. Výsledky z vrcholných akcí mají vliv na celkovou částku státní podpory. Nemusíme tak splnit kritéria, která budou rozhodující pro výše státních dotací v budoucnu. Emocionální rovina hráčů je pak přehlížena úplně,“ uvedl Pakosta, který byl přímo v Tokiu a jako technický delegát FIVB bojoval o to, aby mohl co nejdříve Perušič se Schweinerem do olympijského turnaje nastoupit a současně vyjednával o možném startu ženského beachvolejbalového páru.

„Budeme usilovat o to, aby beachvolejbalisté byli odškodněni co nejdříve to bude možné. V tuto chvíli jsme se rozhodli, že škodu vyčíslíme. Poté budou následovat další kroky směrem k vymáhání škodě. Jako odpovědný sportovní svaz a spolek spravující dotační peníze si nemůžeme dovolit, aby se kvůli nezaviněným okolnostem snížila státní podpora pro volejbal,“ zdůraznil Pakosta.

Podle volejbalového svazu měl Český olympijský výbor odpovědnost za přepravu sportovců do Tokia. „Morální rozměr je neoddiskutovatelný. Pokud někdo zodpovídá za finální fázi přepravy účastníků olympijských her, měl by svoji odpovědnost veřejně akceptovat. Navíc sportovci jsou lidi se svými emocemi a zaslouží si veřejnou omluvu,“ prohlásil Marek Pakosta s tím, že chce přimět zástupce ČOV ke konstruktivnímu jednání o vypořádání škod.

„Je důležité, aby započala seriózní diskuse nad způsobem řešení. Jsme připraveni realizovat kroky, aby způsobené škody jak sportovcům, tak nám jako svazu byly kompenzovány. Interně jsme určili Víta Maříka, člena výboru ČVS, který připraví podklady pro maximální upřesnění částky. Samozřejmě nás budou zajímat také oficiální výsledky vyšetřování nešťastného vládního letu. Následně se budeme se snažit o mimosoudní dohodu s olympijským výborem,“ dodal Pakosta.

Nausch Sluková prozradila, že v "covidovém" letadle seděla blízko lékaře Vlastimila Voráčka, prvního ze šesti pozitivně testovaných Čechů na olympijských hrách. „Nechci nikoho pranýřovat, ale mám potřebu, jako přímý účastník letu, uvést pár věcí na pravou míru. Seděla jsem se Simonem jen ob jednu řadu za doktorem Voráčkem, a to celou cestu do Tokia. Stejně tak Simon, moje parťačka Bára, Ondra Perušič s Davidem Schweinerem i jejich trenérem Andreou Tomatisem. Přímo v řadě za námi pak seděl stolní tenista Pavel Širuček," uvedla plážová volejbalistka, která kvůli olympiádě odložila snahu o mateřství. Vedle Perušiče byl z této skupiny pozitivně testovaný ještě i manžel Simon Nausch i Širuček.