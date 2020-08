3,8 kilometru plavání, 180 kilometrů cyklistiky a běh o délce 42,2 kilometru. Taková porce čekala na Jana Tománka na vrcholové úrovni vůbec poprvé. Při svém debutu na ironmanské trati se však ve třiatřiceti letech dokázal prosadit do absolutní špičky.

Zmíněnou trasu dokončil jen o něco málo pomaleji než za deset hodin, přesněji za 10:11,20. „Před startem bych se neodvážil o dosažení tohoto času ani přemýšlet, ale v průběhu závodu jsem byl velmi blízko prolomení deseti hodin a přiznám se, že v závěru to pro mě bylo hořké zklamání. Po dosažení cíle se vše změnilo,“ uvedl na svém facebookovém profilu.

Jinak však vládla u handicapovaného sportovce, jenž ani po fatální dopravní nehodě, která se mu stala v patnácti letech, nezanevřel na aktivní život, velká spokojenost. „Letargie byla ta tam a já jsem mohl poprvé v životě říci: I am the Ironman! Bylo to velmi intenzivní, náročné a krásné! Sice mě ještě chvíli napadala různá, co by, kdyby, ale faktem zůstává, že jsem předvedl špičkový výkon, na který jsem pyšný.“

Toho navíc může těšit i fakt, že v závodě, v němž celkové třetí místo obsadil další Čech Jan Škabrada, pronikl mezi ty nejlepší i v celkovém pořadí zahrnujícím všechny nehandicapované sportovce. Ve výsledkové listině čítající více než 120 jmen jej totiž najdeme na celkovém třináctém místě.