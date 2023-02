Zimní olympiády (skoro) nikdo nechce. Řeší se stálí pořadatelé i arabský přelud

Jenže ji to táhlo mezi atlety, respektive k maratonu. Na OH 2016 v Riu de Janeiro doběhla šestadvacátá, o dva roky později získala na ME v Berlíně bronz a od té doby ji časem 2:26:31 patří český rekord.

Startovala na zimních i letních hrách

„Když jsem jako malá při sledování OH 1992 rozhlásila, že také pojedu na olympiádu, nenapadlo mě, že se mi to splní na zimních i letních hrách,“ vyprávěla maminka takřka tříleté Adélky.

„Raději si připomínám atletickou éru. Ať už jde o pražské premiéry v maratonu i půlmaratonu, maraton v New Yorku nebo rekordní čas na mistrovství Evropy. Zážitků byla spousta a většina z nich byla spojená s akcemi RunCzech.“

V posledních letech laborovala s achilovkami a kyčlemi. Kvůli zdravotním trablům nedokončila v Sapporu poslední olympijský maraton. „Bylo toho víc. Zdraví, vztahy, které na podzim nebyly ideální,“ pokračovala. Velice si váží, že přišla nabídka od Carla Capalba, šéfa RunCzechu a pořadatele Pražského maratonu. „Jsem přesvědčená, že jsem přestala závodit ve správný čas,“ poznamenala Vrabcová Nývltová.

Zároveň nezastírala, že konec urychlilo ultimátum od Olymp centra sportu ministerstva vnitra. „Dostala jsem nůž na krk, že ve Valencii musím zaběhnout maraton pod 2:30 a nepustili mě na soustředění. Jinak bych asi ještě běhala dál,“ prozradila.

„Teď se těším na novou životní etapu. Budu podporovat talentované běžce a vyhledávat naděje,“ líčila slavná vytrvalkyně, která se stala členem týmu, v němž figurují zkušený Jiří Homoláč, talentovaní Patrik Vebr, Damian Vích, Martin Zajíc a Julia-Anna Lily Bell.

„Spolu s RunCzech Racing chceme dostat český běh na výsluní a třeba se mi povede najít nového Emila Zátopka,“ přála si Vrabcová Nývltová. Při troše štěstí je možné na ni narazit ráno v pražské Stromovce, kde v rámci pravidelných tréninků vede začínající běžce. Kdo by se chtěl připojit, stačí, se přihlásit na Prague International Marathon.