České veslování bude mít zastoupení na OH 2024. Lehký dvojskif Miroslav Vraštil-Jiří Šimánek obsadil v semifinále mistrovství světa v Bělehradě postupovou druhou pozici a zajistil si účast na hrách v Paříži. Češi nestačili jen na největší favority - Iry Fintana McCarthyho a Paula O´Donovana.

Miroslav Vraštil a Jiří Šimánek postoupili do finále MS v Bělehradě a zajistil pro Česko účastnické místo na OH v Paříži | Foto: Ivana Roháčková

Svěřenci trenéra Michala Vabrouška se s nimi znovu utkají v sobotním finále. „Jsou to úžasné pocity, něco neskutečného. Proto jsme sem jeli, abychom to dokázali. Středeční čtvrtfinále bylo strašně těžké, byli jsme dvě desetiny od toho, abychom nepostoupili. A teď jsme mezi nejlepšími šesti a jedeme do Paříže,“ radoval se Šimánek.

Vylepší čtvrté místo?

„Pokud budeme zdraví, tak pojedu na druhou olympiádu, která bude doufáme ještě lepší než minulá. Hrozně se těším,“ vykládal osmadvacetiletý veslař, který s parťákem v Tokiu 2021 obsadil čtvrté místo.

Čtyřicetiletý Vraštil už startoval na třech olympiádách. „Mám radost i za Jirku a je super, že jsme se před šesti lety dali dohromady. Celou dobu je to úžasná jízda a poslední roky i skvělé zážitky. A být mezi šesti na světě je super,“ poznamenal Vraštil.