Spadl do toho rovnýma nohama, ale výsledek stál za to. I když se Česká obec sokolská (ČOS) zkraje roku kvůli bankovnímu a úvěrovému podvodu ve výši 46 milionů korun vinou osobní asistentky bývalé starostky Hany Moučkové dostala do nepatřičné pozornosti, XVII. všesokolský slet proběhl začátkem července na jedničku.

O průběhu sokolského svátku, ale i nevídaného skandálu hovořil Deník s novým starostou ČOS Martinem Chlumským. „Bylo to náročné, ale zvládli jsme to,“ říká spokojeně.

Všesokolský slet vrcholil první prázdninový týden v pražském Edenu, ale předcházely mu i další akce. Kolik jich bylo?

Na stadionu Slavie výborně cvičilo přes dvacet tisíc účastníků, z nichž bylo patnáct set ze zahraničí. V Praze se uzavíral celý sletový rok, který loni v září odstartovaly nácviky v jednotách. Pak se cvičilo na pětatřiceti regionálních akcích po celém Česku. Konkrétně se jednalo o dvanáct krajských a další oblastní a župní slety. Celkem se během roku do XVII. všesokolského sletu zapojilo sto tisíc cvičenců, a to je vysoké číslo.

Pražské finále je pro Sokoly svátek. Jak se letos vydařil?

Všechno začalo poslední červnovou neděli slavnostním zahájením s průvodem a mší ve Svatovítské katedrále na Hradčanech. Další dny probíhaly nácviky hromadných vystoupení. Program vyvrcholil ve čtvrtek večer a pátek odpoledne před zraky veřejnosti. Z našeho pohledu se jednalo o jeden z nejúspěšnějších sletů v novodobé historii ČOS, ne-li vůbec nejúspěšnější. Jednak proto, že se ho zúčastnil rekordní počet cvičenců, ale obrovský byl i zájem diváků. Ve čtvrtek se ochozy zaplnily z osmdesáti procent, v pátek bylo vyprodáno.

Fotbalový Eden je pro sokolská cvičení zřejmě zaslíbeným rájem. Jaké jsou jeho přednosti pro hromadná vystoupení?

Je to nejmodernější stadion v Praze a jeho výhodnou je i to, že jsou ve slávistickém areálu další sportoviště, která se dají využít pro nácvik skladeb a řazení pro pohyb tisíců lidí. Výhodná je také poloha a dopravní dostupnost Edenu. Ostatně se tam cvičilo už potřetí. Předtím byl dějištěm sletu i strahovský Rošického stadion a v roce 1994 dokonce velký strahovský stadion.

Po vašem zvolení jste musel řešit situaci v ČOS i blížící se slet. Jak se dalo všechno zvládnout?

Co se týká financování, tak to slet neohrozilo, protože má vlastní rozpočet a získal velice slušnou dotaci od státu. Skandální situace nám však ubrala spoustu pozornosti, lidských sil. Když jsme intenzívně řešili přípravy na slet, museli jsme se zároveň věnovat záležitostem spojeným s kauzou. To byl pro nás všechny z ústředí pochopitelně veliký nápor a ubíralo nám to energii.

Závěrečný den XVII. všesokolského sletu s hromadnými vystoupeními ve Fortuna Aréně v pražském Edenu. | Video: Deník/Milan Holakovský

Co vás v těch chvílích naopak nabíjelo?

Náš tým je jednak lidsky velice silný a pak příprava sletu není jen otázkou roku. Probíhá dlouhodobě, a tak šlo o rozjetý vlak. Také díky tomu jsme situaci dokázali zvládnout.

Spousta pozitivních ohlasů

Nezaznamenali jste navzdory sportovnímu a organizačnímu úspěchu negativní reakce na ČOS kvůli zmíněné kauze?

V souvislosti se sletem rozhodně ne. Co jsme ale zaregistrovali, byla ze strany veřejnosti spoustu pozitivních ohlasů. Cítili jsme z nich, že i když spolek prošel kritickým obdobím, je v zásadě silný. Je živený zespoda, obyčejnými lidmi z malých sokoloven, kteří si vezmou volno a odjedou na týden do Prahy, kde odvedou úžasný kus práce. Řekl bych skoro umění, a to je myslím tím nejlepším důkazem, že se Sokol dokáže s trably vypořádat.

Nicméně obraz spolku s bohatou tradicí sahající do 19. století, který si zakládá na čestnosti, byl v minulých měsících pošpiněn. Budete muset ještě víc zapracovat na jeho očistě?

Průšvih s milionovým podvodem se nejvíc dotkl členské základny. Důvěra byla výrazně nalomená, což vnímala i veřejnost. Slet napomohl obraz trochu vylepšit, ale já osobně v tom vidím dlouhodobější proces. Určitě nás v tomto ohledu čeká další práce.

Nyní všechno směřuje k olympijským hrám. Má mezi nominovanými sportovci své zástupce i Sokol?Máme dva a oba mají šanci navázat na medaile z Tokia. Fleretista Saša Choupenitch tam v roce 2021 získal bronzovou medaili a kanoista na divoké vodě Lukáš Rohan dokonce stříbro. Vodní slalomář zastává od letošního roku funkci ambasadora České obce sokolské a šermíř je členem klubu Sokol Brno I.