Chomutov se hned v úvodu ujal vedení 1:0, další dva body přidal ve třetí směně. Rozhodující byla šestá směna, ve které si domácí tým připsal pět doběhů. To hráči pražského Tempa se sice na mety dostávali, ale nedokázali tolikrát stáhnout běžce na domácí metu. Celkem zaznamenali pět úspěšných odpalů a dva body. V barvách Chomutova se dařilo Marku Malému, které předvedl celkem 11 strikeoutů a odehrál celé utkání.

„Můj výkon nebyl zcela zářivý, dostával jsem se zbytečně do těžkých situacích. Jsem ale spokojený, je dobré vstoupit do série vítězně,“ prohlásil Malý, který se zaměřuje také na pálku. „Ačkoliv výsledek vypadá jednoznačně, byl to celkem vyrovnaný zápas. Mohl se kdykoliv zlomit.“

Skvělý vstup do semifinále se povedl Hrochům z Havlíčkova Brodu, kteří si hned v první směně připsali čtyři body. Další dva body přidali v páté směna a pak už si náskok hlídali. Dařilo se nadhazovači Michalu Holobrádkovi, který předvedl 13 strikeoutů a Žralokům povolil pouze jediný doběh. „Nevyšla nám první směna, kdy jsme dostali čtyři body. A když jsme pak měli šance skórovat, neproměnili jsme. To rozhodlo,“ popisoval Jaroslav Korčák, trenér Žraloků Ledenice. „Bude klíčové přetlačit silné stránky nadhazovače Holobrádka.“

Tři body pro havlíčkobrodský tým zařídil Jiří Šeda. „Spokojení jsme velice, fungovalo vše, na co jsme se připravili a teď bude důležité to zítra doma potvrdit,“ dodal David Mertl, který hraje za Hrochy. Semifinálové série se hrají na tři vítězství.