Dlouhých jedenáct let čekala česká cyklistika na etapový triumf na Vueltě. Dočkala se díky Pavlu Bittnerovi. Jednadvacetiletý rodák z Olomouc o centimetry porazil jednu z největších hvězd startovního pole, belgického cyklistu Wouta van Aerta a navázal na úspěchy Zdeňka Štybara a Leopolda Königa.

Bittnerovi se dařilo už v dosavadním průběhu jednoho z nejslavnějších etapových závodů. Posbíral páté a šesté místo. Rovinatá etapa mu však sedla.

Těžil z výborné týmové podpory nizozemské stáje a v závěru nespustil van Aerta z očí. Ačkoliv se zdálo, že poslední metry závodů bojují oba dva s nedostatkem sil, o špetku více jich nakonec přece jen měl Bittner. O vítězi dramatického finiše nakonec rozhodovala až cílová fotografie.

„Porazit Wouta ve dlouhém finiši, ve kterém je jeden z nejlepších sprinterů je světě, je prostě bláznivé,“ nemohl najít slova nadšení Bittner. „Říkal jsem si, že třeba jednou by se to mohlo povést. Ale hned při premiéře? Neuvěřitelné. Snad je to začátek toho, že se česká cyklistika vrátí na výsluní,“ věří.

Druhý z českých zástupců Mathias Vacek dojel na jednatřicátém místě.