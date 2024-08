McNulty bojoval ve 13. etapě o druhé vítězství na letošní Vueltě. Ve sjezdu ze serpentin 20 kilometrů před cílem ale přišel hrozivý pád. Američanovi v zatáčce podklouzlo zadní kolo a začal se smýkat po silnici. Pak podjel pod svodidly a vyletěl ze silnice do rokle. Byla to děsivá scéna.

Jako zázrakem se mu však nic vážného nestalo. Závodník stáje UAE Team Emirates se dokázal vydrápat z houští zpátky na silnici. Chvíli byl otřesený, celý zakrvácený a potlučený ale nasedl zpátky na kolo a upaloval do cíle.

„Velká smůla, ale zároveň také štěstí, když podjedete pod svodidly,“ okomentoval v přenosu Eurosportu šílený karambol Sean Kelly, vítěz Vuelty z roku 1988. „Má spoustu šrámů, ale aspoň stojí. Když jsem viděl, jak se převrátil a spadl, měl jsem opravdu obavy.“

Mohl dapadnout mnohem hůř

McNulty jen o vlásek unikl obrovské tragédii. Kdyby při pádu narazil hlavou do svodidel, mohlo to mít fatální následky. „Není to vůbec příjemné. Mohlo to skončit mnohem, mnohem hůř. Když narazíte do sloupku svodidel, může to být mnohem větší problém,“ upozornil Kelly.

Páteční etapu Vuelty vyhrál kanadský cyklista Michael Woods. Červený trikot lídra udržel Australan Ben O'Connor, ale jeho slovinský rival Primož Roglič na něj najel téměř dvě minuty a na druhém místě ztrácí už jen 81 sekund.

Z dvojice českých debutantů na Grand Tour se více v kopcích daří Mathiasi Vackovi, který dojel na 93. místě a je sedmdesátý. Pavel Bittner obsadil s více než půlhodinovým odstupem 133. pozici a průběžně je ještě o jednu příčku níž.