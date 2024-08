Devětadvacetiletý Van Aert uspěl po 191,5 km v poslední etapě na území Portugalska ve městě Castelo Branco v dlouhém spurtu. Hvězda týmu Visma-Lease a Bike oplatila porážku Australanovi Kadenu Grovesovi z nedělního finiše a dočkala se prvního vítězství od února. Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu se dosud na Vueltě posouval pořadím: v sobotní časovce byl třetí, v neděli druhý a získal červený dres, a dnes po devíti etapových triumfech na Tour de France dosáhl na vítězství i při debutu na Vueltě.

"Vyplatilo se být trpělivý. Už je to nějaký čas, co jsem naposledy mohl zvednout ruce, a je to skvělý pocit," řekl Van Aert po prvním vítězství od únorové klasiky Kuurne-Brusel-Kuurne. "Myslím, že jsem ho (Grovese) překvapil tím, že jsem nastoupil už více než 200 metrů před cílem. Povedl se mi dokonalý spurt," pochvaloval si Belgičan, jehož sezonu ovlivnil těžký pád na březnovém závodu Napříč Flandry.

S několikametrovým odstupem finišoval na pátém místě jeden ze dvou českých debutantů na Grand Tour Bittner a vylepšil o jednu příčku svůj výsledek z druhé etapy. Druhý muž zahajovací časovky Vacek, který jede v bílém trikotu nejlepšího mladého jezdce, byl dvanáctý.

Vrchařská etapa

Díky desetisekundovému bonusu za vítězství zvýšil Van Aert náskok v průběžném pořadí, které však není jeho prioritou, na 13 sekund. Druhý zůstal vítěz časovky Brandon McNulty z USA, Vacek je třetí o další dvě sekundy zpět. Van Aert se také dostal do čela bodovací soutěže, v níž Vackovi s Bittnerem patří sedmá a osmá pozice.

Po třídenním portugalském úvodu dorazí v úterý cyklisté do Španělska, kde je čeká 170,5 km dlouhá vrchařská etapa s cílem na kopci mezi městy Plasencia a Pico Villuercas. "Bohužel je tu konec legrace, zítra předám roli týmových lídrů Seppovi (Kussovi) a Cianu (Uijtdebroeksovi)," uvedl Van Aert s vyhlídkou na 4. etapu, v níž se očekávají změny v celkovém pořadí.

Vítěz 79. ročníku Vuelty bude korunován po 3300 kilometrech 8. září v Madridu.