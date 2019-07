Když před hlavním zápasem sobotního galavečera vstupoval do oktagonu, zaplněné tribuny stadionu na pražské Štvanici jásaly nadšením.

Všichni předpokládali, že nejslavnější český bojovník MMA protáhne úžasnou sérii bez prohry. A Karlos „Terminátor“ Vémola to dokázal.

O výsledku souboje s Brazilcem „Frankensteinem“ da Silvou nepochyboval ani Karel Vémola, otec hvězdného zápasníka.

„Sleduji každý synův zápas a samozřejmě trošku s obavami. Ale ne z toho, že by mohl prohrát, to mě nenapadlo ani ve snu, ale že by se mu mohlo stát nějaké zranění,“ líčí v tělocvičně olomouckého Sokola zkušený zápasnický trenér.

Právě tam začal svého syna od útlého věku vést k řecko-římskému zápasu.

„Tenhle sport mi dal základ nejen do zápasení, které dneska využívám, ale také základ do života – disciplínu, chtíč a touhu po vítězství. Naučil jsem se tady, že když člověk něco opravdu chce, tak to dokáže dřív nebo později. Člověka, který ví, kam jde, nedokážete zastavit,“ vypráví slavný „Terminátor“.

MMA je královská disciplína

Mladý Karlos však u klasického zápasu dlouho nezůstal. Dal se na dráhu kulturisty a nakonec se z něj stal bojovník MMA.

„Vždycky jsem chtěl v životě něco víc. A myslím, že tak by to měl mít každý. Zápas byl pro mě skvělý začátek, ale MMA je něco víc. Tam je kromě zápasu, judo, brazilské jiu-jitsu, box, kickbox. Je to takový moderní desetiboj kombatového sportu, královská disciplína,“ popisuje Karlos Vémola, který momentálně trénuje v klubu London Shootfighters.

Už v mládí měl prý čich na sportovní odvětví, která získají na prestiži. „Když měl Kája třináct čtrnáct roků, tak po mě chtěl snowboard. Já jsem mu chtěl koupit lyže a říkal jsem mu, že na snowboardu nikdo nejezdí. On mi tenkrát odpověděl, že za několik let to bude na olympiádě. A měl pravdu,“ vzpomíná Vémola starší. „Není to dlouho, co mi řekl, že na olympiádě bude i MMA. A já tomu pevně věřím.“

Že se syn vydal cestou komerčněji úspěšnějšího odvětví Karel Vémola starší vůbec nelituje.

„Chtěl jsem z něj zápasníka, který dosáhne mezinárodní úspěchy, což se podařilo. Že se odklonil od klasického zápasu? Doba je taková, že se prosazují moderní sporty a on byl vždycky takový, že šel za tím, co bylo moderní,“ přikyvuje muž, který může směle říct: vychoval jsem „Terminátora“.

„Když jsem sportoval, tak jsem chodil občas do posilovny a můj vzor byl Arnold Schwarzenegger. Takže mě velice těší, že mu říkají Terminátor,“ usmívá se.

Pevná vůle

Karlos „Terminátor“ Vémola si v sobotním zápase organizace Oktagon připsal svoje 27. kariérní vítězství z 32 zápasů. První Čech v UFC zůstává čtyři roky neporažen a i ve čtyřiatřiceti letech neskrývá ambice se do nejslavnější soutěže světa vrátit.

„Má to pevně nastavené v hlavě a jde za tím jako buldok. Má strašně pevnou vůli a myslím, že to dokáže,“ dodává Karel Vémola starší.

Jeho syn mezitím spřádá plány na další měsíce. Po výhře na Štvanici, kterou na vlastní oči sledovaly sportovní hvězdy jako Jaromír Jágr nebo David Pastrňák, si brousí zuby na další soupeře. Na 9. listopad je naplánovaný „česko-slovenský zápas století“ se slovenskou legendou Attilou Véghem.

Do té doby by „Terminátor“ ještě rád dostal šanci. „Jsem rozjetá mašina, rozjetý vlak,“ hlásil fanouškům po posledním vítězství.

Brazilce "neukončil", někteří pískali



S bilancí 26 vítězství z 31 zápasů vstupoval Karlos „Terminátor“ Vémola do sobotního souboje s Brazilcem Henriquem „Frankensteinem“ da Silvou. Fanouškům slíbil, že soupeře ukončí před limitem – tak, jako se mu to povedlo v 21 předchozích případech.

Tentokrát z toho i přes dominantní výkony byla výhra na body, což někteří diváci hodnotili v průběhu bitvy – která se většinu času odehrávala na zemi – pískotem.

„Asi jsem je trochu zklamal, že jsem soupeře neukončil tak, jak jsem řekl. Nebyla to ta klasická vémolice. Já se ale bohužel dostávám do situace, kdy se mnou soupeři nezápasí, aby vyhráli, ale aby ukázali, že přežijí všechna kola. Ukončit někoho, kdo se jen brání, je strašně těžké. Tyhle velké cíle si ale nedávám kvůli sobě, ale kvůli vám, že mi fandíte,“ vzkazoval Karlos „Terminátor“ Vémola fanouškům.