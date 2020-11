Nejúspěšnější český žokej Filip Minařík ukončil kariéru. Rozhodnutí vítěze 1769 dostihů o odchodu ze scény urychlilo vážné zranění z července, po kterém se zotavuje. Informaci přinesl server Jezdci.cz.

Britský kůň Warrsan s australským žokejem Kerrinem McEvoyem (vpravo) 4. září vyhrál dostih Světové série v Baden Badenu. Český žokej Filip Minařík (vlevo) v sedle německé Gonbardy dokázal vybojovat druhé místo. | Foto: ČTK / ČTK

"Je mi pětačtyřicet let, za normálních okolností bych jezdil možná ještě pět sezon. Není to snadné, ale čas loučení by stejně nadešel a pád to pouze urychlil," citoval web Minaříka. Čtyřnásobný německý šampion si v létě při pádu v Mannheimu poranil hlavu a zlomil nohu a byl několik týdnů v umělém spánku.