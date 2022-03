Luďku, na stará kolena jste dokázal vyhrát velkou trofej, čekal jste to ještě? Jsme v takové „éře nymburkové“, že pokud nehrajete za Nymburk, tak nemáte pomalu šanci nic vyhrát. Jsem šíleně rád, že se mi to podařilo, před koncem kariéry si zajásat a být první, protože v této éře hrajeme vždy jen o druhé, třetí místo.

Vy sám jste někdy něco pořádného vyhrál?

To ne, jen v rámci univerzitního basketbalu. To nebylo ale nic velkého. Mým maximem bylo vždy finále. Když jsem začal hrávat nejvyšší soutěž, tak už tam Nymburk byl. Medailí mám relativně dost, ale dotknout se, jak se říká hvězd, to se mi povedlo až nyní.

V čem vidíte kouzlo opavského úspěchu? Vy jste přitom do Loun nejeli zrovna v nejlepším rozpoložení. Sám jste po prohraném duelu s Brnem říkal, že to není ono, že se trápíte…

Přesně tak, proti Brnu jsem se trápil i já sám. V Lounech ale každý podal nadstandardní výkon. Pokud se jednomu něco nepodařilo, další tři čtyři kluci to vzali na sebe. Náš tým není o jednom hráči. Nemůžeme čekat, že Šířa dá v každém utkání třicet bodů. Extrémně se dařilo Klečounovi, který byl naším hnacím motorem. Hlavně jeho exploze ve druhé půli proti Pardubicím, kdy dal snad deset bodů v řadě, byla neskutečná. Nakopl nás k důležitému vítězství. Tam nám spadl ze srdce obrovský šutrák, s tím, že v uvozovkách alespoň finále máme a uvidíme, jak se vyspíme, zda se nám podaří druhý den zaskočit Nymburk. A povedlo se. Víkend nám vyšel. Nymburk se v poháru dá nachytat, protože je to o jednom zápase, navíc na neutrální půdě. Pokud kterýkoliv tým dá za zápas patnáct, dvacet trojek, může vyhrát i s Nymburkem. Udělali jsme si velký náskok, důležité bylo z psychologického hlediska, že jsme je nepustili přes sebe. Je pravda, že trošku jsem měl strach, když to bylo jen o bod. Ale podařilo se nám přežít dva tři útoky. Byli jsme rychle na sedmi či deseti bodech a vyšlo to.

Nymburk si neúspěch nepřipouštěl. Měl nachystány doutníky, vítězná trička…

Po zápase jsme si s kluky ze srandy říkali, jestli nám nepůjčí trička. Pamatuji si, že když Nymburk vyhrál pohár, vždy se fotil s cedulí Vítěz poháru. My jsme to neměli, asi s námi nepočítali a byla cedule jen s Nymburkem, pro nás ji neudělali. Pořadatelé z Loun nám dali šáňo, tak jsme si oslavu mohli užít taky.

Jaká byla odezva vašeho nejbližšího okolí?

(usměje se) Kluci chodí spát normálně v půl osmé, v osm. V neděli si ale „tátu“ nenechali ujít a koukali se až dokonce. Pak nahráli hlasovku, bylo to krásné. Nejen já, ale všichni kluci měli zasypány mobily gratulacemi. Ozvali se i ti, kteří se dlouho neozvali. Je hezké, že lidi ví, že basket existuje a náš úspěch zaznamenali.

Cesta zpět byla bouřlivá?

Ze srandy jsme se bavili, že co vlastně máme dělat, co se od nás očekává, protože nikdo doposud první místo neslavil. Říkali jsme si, že střízliví nás nedostanou, tak jsme i trošku békali a v autobuse jsme něco popili. Únava ale byla znát. A byla to taková šťastná únava. K tomu nějaká zastávka na doplnění zásob.

Padají hlasy, že Opava má už staré mužstvo, že je třeba ho omladit. Třicátníci ale zavřeli kritikům ústa…

Třicátníkům to nyní vyšlo. Jak jsem řekl, výkon byl nadstandardní a víkend nám vyšel. Předtím jsme měli deku, tři prohry v řadě. Věděli jsme, že se můžeme odrazit od dobrého pohárového víkendu. Věřím, že nyní to můžeme přenést do ligy.

Je jasné, že Opavě nesvědčí reprezentační pauzy. Chvíli pak trvá, než se tým dostane do provozní teploty.

Nejen reprezentační, ale jakékoliv pauzy nám nesvědčí. Zaběhlá kolečka, která máme, se asi nějak přeruší. V pár utkáních pak potřebují promazat, až pak se zase rozjedou. Budeme si muset domlouvat přáteláky. Nyní musíme zvládnout play-off, uvidíme, co v něm předvedeme.

Před pěti lety jste si přišel do Opavy o rok prodloužit kariéru, nakonec je z toho slušná štace a jedno z nejpovedenějších angažmá…

V každém týmu, za který jsem hrával, se mi podařilo získat medaili. Chtěl jsem ji získat i s Opavou. S postupem času, kdy jsem poznal, že kluci mají vítězného ducha, mi bylo jasné, že tento tým dokáže vyhrát velké věci.

Sečteno, podtrženo – Louny se odteď staly oblíbenou opavskou destinací…

Přesně tak. Každý z nás si to město zapamatuje moc dobře. Celkově to byl povedený víkend. Skvěle bylo o nás postaráno i na hotelu. Louny vřele doporučuji.