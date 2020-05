Během pár týdnů došlo v tomhle směru k opravdovému boomu, a to nejen u esportu, který je ve světě internetu doma, ale třeba i u šipek či šachu.

Síla lidské vynalézavosti má ovšem i odvrácenou stránku: s novými možnostmi se pochopitelně šíří i nové formy podvádění. Sklony některých vykuků zajistit si vítězství nedávná karanténa jen posílila. Když jsou sami doma, mají pocit, že jsou neodhalitelní.

Kódy pro hru

„Peníze ve světě gamingu jsou dnes ohromné a to některé lidi samozřejmě láká,“ řekl Karel Potužník z úspěšného česko-slovenského týmu eSuba.

Jak se v esportu podvádí? Za prvé lze při online hraní používat „cheaty“, tedy speciální kódy ulehčující hraní. Někdy lze upravit i samotný program hry. Až čtvrtina technologického rozpočtu největší organizace ESL prý jde na čím dál sofistikovanější boj s podváděním.

Za druhé se lze i v esportu setkat s dopingem, hlavně s užíváním stimulantů. A za třetí jde o podvody spojené se sázením. „Už se stalo, že si tým vsadil na svůj zápas, který úmyslně prohrál, a získal tak víc peněz, než kdyby vyhrál,“ popsal Potužník.

V Česku jsou dnes v nebývalé oblibě sázky na šipky, konkrétně na seriál Tipsport Premier League, v němž na dálku soupeří deset elitních tuzemských hráčů. Původně nouzová soutěž si v čase koronaviru našla cestu i na obrazovky televizní stanice Nova Sport.

V zahraničí už se v obdobných online ligách objevila podezření na podvody. Třeba bývalý mistr světa Jelle Klaasen z Nizozemska byl nařčen, že zahlásil zavření hry, byť se šipka nezabodla do příslušného „doublu“. Na vině byl nekvalitní obraz streamu: šipka ve skutečnosti letěla tam, kam měla.

To méně známý Angličan Aaron Dyer byl obviněn, že doma hází z menší vzdálenosti, než odpovídá pravidlům. Kamera namířená na terč totiž během hry zachytila i máchnutí jeho ruky, což by za normálních okolností bylo stěží možné. Dyer tak přišel o vyhrané peníze.

„Moc to nechápu. V šipkách je to tak, že když si dáte odhodovou čáru blíž k terči, tak to není žádná výhoda, protože všichni hráči jsou celý život zvyklí na jednu vzdálenost,“ diví se Pavel Korda, organizátor české Premier League.

O poctivosti jejích účastníků nepochybuje. „Mám v kluky stoprocentní důvěru. V šipkách funguje hráčská etika, nikdo nezahlásí 180, když hodí 140. S člověkem by se to pak vezlo na věky věků, zničil by si pověst,“ upozornil Korda na gentlemanský aspekt šipek.

Virtuální šachovnice

A co online šachy? Zatímco při živých turnajích jsou hráči pod až „orwellovským“ dohledem, virtuální turnaje skýtají víc možností využívat pomoc počítačových programů. Herna chess.com bojuje s filuty už roky.

„Výsledky se oznamují do dvou dnů až po nezávislé kontrole partií. Tu provádí provozovatel serveru pomocí speciálního softwaru,“ říká předseda Šachového svazu ČR Martin Petr. Podobně proběhl i nedávný tuzemský šampionát v online bleskovém šachu. „Bohužel si nemůžeme dovolit to, co má na svém online turnaji mistr světa Magnus Carlsen, kde každý z hráčů musí být u sebe doma snímán kamerami a mikrofony,“ popsal Petr.