Těším se moc. Rok jsem nezápasil, měl jsem nějaké zdravotní komplikace a tenhle rok byl všeobecně pokažený. Teď věřím, že si na závěr roku spravím chuť a završím ho dobrou akcí. Těším se moc.

Co vás během roku trápilo po zdravotní stránce?

Po posledním zápase jsem měl problém s levým kolenem, ve kterém jsem měl prasklý meniskus. Doktoři zjistili, že jsem to měl už před zápasem, takže bylo potřeba to dát dokupy. To byla ale jen banální operace, která nebyla zas tak vážná. Problém jsem měl pak, protože jsem chytil covid, který mě dost sundal. Měl jsem chronický zánět dutiny nosní, což znamenalo, že kdykoliv jsem se vyléčil a začal jsem fungovat, tak jsem zase onemocněl. Vždycky jsem byl třeba dva týdny nemocný a takhle se to táhlo celé léto. Až potom jsem zašel k dobrému doktorovi, který mě dal dokupy. Měsíc jsem si musel dát úplnou pauzu od sportování, musel jsem být doma a odpočívat. Bylo to naprd, bylo léto, teplo. Koukal jsem třeba na Štvanici a já doma ležel nemocný. Dalo se to ale dohromady, začal jsem trénovat, zdraví drželo, tak jsme řekli, že jsem ready na další zápas. Pak už to frčelo.

Dusno v Procházkově divizi. Kadyrov rýpe do šéfa UFC, ozval se i český samuraj

Jak jste trávil čas bez sportu? Máte vedle něj i jiné záliby?

Popravdě moc dalších zálib být nemůže. Já měl imunitu fakt špatnou a byl jsem hodně oslabený, takže jsem nemohl ani nikam chodit. Jel jsem třeba na Slavii do Polska a tím, že jsem dlouho nespal a byl jsem na cestě, tak mi to skočilo zpátky do nosu a zase jsem nastydl. Pak už toho moc dělat nešlo. Když už jsem byl doma, tak jsem koukal na seriály na Netflixu.

Do klece nastupujete právě s přezdívkou Slávista. Je fotbal pořád vaší vášní a něčím, u čeho relaxujete?

To už je napořád. Je to jedna z věcí, kterou člověk nemůže opustit, když ji jednou okusí. Teď v přípravě na zápasy chodit nemůžu, ale sleduju to. Letos jsem byl i na pár výjezdech, například právě v Čenstochové. Nějaké fotbálky člověk občas dá. Je to super relax, člověk tam vypne. Je to příjemné, mám to rád.

Je v přípravě čas podívat se na probíhající mistrovství světa?

Já jsem si teď vypnul všechny sociální sítě kromě TikToku, takže sleduju všechno, co se děje, na TikToku. Občas se na nějaké zápasy nebo sestřihy podívám, ale s tréninky to často vychází tak, že se to překrývá. Trénink by se fotbalem nedal omluvit.

Matúš Juráček naposledy zápasil 30. prosince 2021. Tehdy v Brně udolal Roberta Pukače na body.Zdroj: Oktagon MMA

Sociální sítě jste vypnul, abyste se mohl lépe soustředit na zápas?

Přesně tak. Spousta lidí to komentuje a já nepotřebuju vědět názory lidí, kteří to sledují zvenku. Jsme takový kibicovací stát, že všechno zkritizujeme a všechno je špatně. Když pak člověk kouká do komentářů, co za lidi to komentuje, tak se nad tím kolikrát zarazí. Kritiku beru jen od trenérů a lidí, kteří tomu rozumí, ne od nějakých joudů z internetu. Nechci to sledovat, chci být ve stavu, že jsem v gymu, trénuju a jsem obyčejný sportovec, žádná celebrita. Jsem obyčejný kluk, který si chce zasportovat, tak to mám rád. Člověk se před zápasem snaží být co nejvíc v momentu a vnímat přítomnost. Sociální sítě jsou ale přesně to, co nás od reality odtahuje. Když kolikrát jedu v metru a kouknu na lidi kolem sebe, tak všichni akorát koukají do telefonu. To je hrozná škoda, v 21. století trávíme víc času koukáním do obrazovek, než abychom koukali vlastníma očima na svět, který teď běží. To, co běží, je jen teď. To je pravý život. I do života je lepší někdy telefon vypnout.

Pojďme se ale vrátit k samotnému zápasu, který váš čeká. Nastoupí proti vám vyhlášený zápasník Alex Lohoré. Jak těžký soupeř to bude?

Už šel dvakrát o titul, pět kol s Vémolou a pak měl zápas s Patrikem Kinclem, který se mu nepovedl. Čeští fanoušci s oblibou říkají, že už nestojí za nic. Předtím ale udělal suprové zápasy, zápasil ve spoustě zajímavých organizací. Je to asi nejnebezpečnější borec, kterého jsem v dosavadní kariéře měl. Pro mě je to velký hec, velká výzva. Těším se na to, že budu mít možnost zápasit a porazit takhle velké jméno.

Po Jiřího návratu půjdeme rovnou o titul, hlásí z Las Vegas Procházkův trenér

O tituly ale Lohoré usiloval ve střední váze, zatímco s vámi bude bojovat ve velterové váze. Bude pro něj výhoda bojovat v nižší váhové kategorii?

Uvidíme, jak mu sedne shazování. Třeba se naučil nějaké fígly jako Karlos Vémola, který přes noc nabere hromadu kilo. To je otazník, to se uvidí až v ten den. Jsem ale připravený na obě varianty. I že bude stejně těžký a rychlý jako já, i že bude těžší a rychlý. Připravuju se na nejlepšího Alexe, který tam může jít. Až v zápase se ukáže, jaká to pro něj bude výhoda nebo nevýhoda.

Jak jste se na Lohorého připravoval?

Měl jsem výbornou přípravu. Měl jsem možnost odcestovat do Irska, kde jsem trénoval pod dohledem Johna Kavanagha, což je trenér Conora McGregora. Byla to ohromná škola. Člověk se naučil vnímat MMA zase jinak. Je to opravdu pan profesor, co se týče bojových sportů. Úplná encyklopedie bojových umění. Věnoval se nám a bylo hrozně příjemné vnímat tu zpětnou vazbu. Přijeli jsme, nebyli jsme jeho bojovníci, ale věnoval se nám, při sparingu stál u klece a koukal na nás. Domluvili jsme se i na tom, že jednou s námi byl v kleci a celé to řídil. Bylo to fakt příjemné. Zlepšil jsem spoustu detailů, právě detaily dokáží v zápasech velké věci.

Jak to vidíte po tomhle zápase? Půjde hlavně o to, abyste vydržel zdravý?

To je jasné. Taky se ale bude konat velký pyramida Oktagonu. Trochu se divím, že pořád nevyjelo moje jméno, že tam budu. Když to počítám, tak jsem v organizaci ve velteru mezi Čechy trojka. Přede mnou je jenom David Kozma a podle výsledků Patrik Kincl. To jsou dva bojovníci, kteří jsou výsledky lepší než já. Pořád jsem ale třetí, takže se divím, že tam furt nejsem.

Krpálek musí vyléčit zraněné tříslo. O startu na Masters rozhodnou lékaři, říká

Bylo by to velké lákadlo?

Já to beru tak, že už tam jsem. Těším se, že to budu moct potvrdit 30. prosince.

Co říkáte na to, že velterová váha má nového šampiona Kaika Brita?

Zápas jsem sledoval. Davida Kozmu mám rád, jsme kamarádi a trénujeme spolu. David měl zdravotní komplikace, kvůli kterým nemohl trénovat tak, jak by chtěl a jak by si zasloužil. Ve finále, když mohl jet naplno, tak byl ve výborné formě a fyzicky výborně připravený. Zápas mu ale nesedl. Britův styl Kozmovi vůbec nesedl, ale třeba Petrovi „Monsterovi“ Knížemu zase sedl. Nejde to takhle srovnávat. Nový šampion ukázal, že má přesnost a tvrdost v úderech. Je fakt dobrý.