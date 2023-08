Ještě na konci sezony to vypadalo, že budete pokračovat v Olomouci. Co se stalo? Je to tak. Měla jsem ještě rok platnou smlouvu. Ze strany Olomouce ale už nebyl zájem. Takže jsem obvolávala místní kluby. V dosahu, protože mám dvě děti. Trenér Přerova Vlček mě chtěl, takže jsme se domluvili. Je super, že ještě můžu pokračovat.

Dozvěděla jste se, proč se s vámi v Olomouci rozešli?

Výpověď jsem dostala bez udání důvodu, ale asi jsem na ně byla příliš drahá.

Netradiční rozhovor. Bez dřiny to nejde, řekl volejbalista Moník mladým Lvům

Předseda VK UP Olomouc Jiří Zemánek o situaci v klubu:



„Už dříve jsem avizoval, že současná ekonomická situace a atmosféra ve společnosti nejsou pro profesionální sport optimálním prostředím. Kdo si to včas uvědomí a této situaci se přizpůsobí, má šanci na přežití. Tento tým si vybíral náš nový kouč Jan Drešl a byl přitom svázán přísnými finančními podmínkami. Velmi pravděpodobně se v blížící se sezoně nebudeme pohybovat na úplné špici extraligové tabulky, ale věřím, že bojovností a pohledným volejbalem dokážeme fanoušky do naší haly přitáhnout. A pokud se nám podaří získat silného partnera, na čemž intenzivně pracujeme, nevylučuji dodatečné doplnění družstva a útok na pozice, které si olomoucký volejbal zaslouží.“

Ekonomická situace v Olomouci je ve volejbalových kruzích tématem už delší dobu. Jak jste ji vnímala vy?

Je pravda, že ekonomicky je to tam asi trošku problematičtější. Chápu, že chtějí přejít na trošku úspornější režim. Nevím ale, jestli ušetří zahraničními hráčkami, netuším, jak je to s transfery. To už se musíte zeptat vedení.

Nyní se tedy vracíte do Přerova. Co očekáváte od angažmá u týmu, který loni skončil předposlední?

Jsem spokojená, s trenérem se známe dlouho a víme, co od sebe navzájem čekat. V Přerově už jsem navíc hrála. Ten tým jsem sledovala loni, zůstaly tady hráčky, které jsou kvalitní, mladé a můžou nám pomoct. Očekávám dobrou partu a boje s ostatními týmy. Všude se to obměňuje, ekonomika jde dolů a bojovat se bude o každou pozici.

Vaše role bude samozřejmě hlavně na nahrávce společně s Michaelou Zatloukalovou. Trenér Vlček ale s vámi má plán i na post univerzálky, počítáte s tím?

Jo. To mi hned do telefonu říkal, že je tam tato možnost. Z osmdesáti procent asi budu na nahrávce, ale vynasnažím se vypomoct i na jiné pozici, když bude potřeba.

Navíc jste jednou ze tří zkušených posil Přerova, věříte v úspěšný ročník?

Já doufám, že play-off určitě vybojujeme. Čtvrtfinále jsou tři vyhrané zápasy, tam půjde o momentální formu.

Trenér Radim Vlček o příchodu Veroniky Tinklové:

„Bylo to takové nečekané. My jsme o Verču zájem měli, ale měla ještě podepsanou smlouvu v Olomouci. Ještě před dovolenou jsem netušil, že ji budeme mít. Pak zavolala, protože jsme dlouholetí kamarádi, a řekla, že by zájem měla a možnost tam je. Neváhal jsem ani minutu, domluvili jsme se velmi rychle. Nemělo by se nám oproti loňsku stát, že bychom na tréninku neměli minimálně dvě nahrávačky. Spíš budou ve třech. Loni jsme měli problém s dohrávkami a myslím, že nám to pak i v sezoně chybělo. To je obrovská změna. Verča je navíc všestranná hráčka, budeme s ní tvořit i varianty na pozici univerzálky. Levá ruka se na hřišti v určitých momentech může hodit. Konkurence taky zvyšuje výkon. U nahrávaček navíc dělá hodně i to, že na to nejste sama.“