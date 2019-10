Výzva pro Džavoronoka. Má se stát tahounem Monzy

Na Donovana Džavoronoka čeká čtvrtá sezona v italské Serii A1. Pro českého smečaře půjde dost možná o přelomový ročník. V Monze by se měl stát hlavní útočnou osobností. „To je to, co mě nejvíc baví – hrát důležité míče v koncovkách. Od trenéra mám informace, že bych se měl stát lídrem,“ prozradil Džavoronok, o kterého se zajímaly také další přední italské týmy.

Donovan Džavoronok v akci. | Foto: CEV

V nejprestižnější volejbalové soutěži světa stoupá jeho hvězda, což potvrzují také statistiky. Loni se Donovan Džavoronok stal osmým nejlepším smečařem. V šestadvaceti zápasech zařídil 249 bodů a nasázel 47 es. V Monze byl nejlépe bodujícím hráčem, lídrem. Také proto dorazily nabídky z elitních týmů. „Z první čtyřky se ozvaly mému agentovi hned tři. Je to skvělé, že mají o mě nejlepší kluby na světě zájem," usmál se Džavoronok. Před letošní sezonou měl jasno – ještě zůstane v Monze a přijme zodpovědnost za výsledky týmu. „Mám pozici hlavního útočníka, což mě těší. Chci se v tom naučit chodit, namáčet se do stresujících situací," popsal Džavonorok své výzvy. A k angažmá v lepších klubech v Itálii řekl: „Vím, že by na mě hru v současné době nepostavily, proto bych tam nebyl spokojený." V Itálii je český smečař velmi spokojený. Když má čas, projde si místní památky v každém městě. Zároveň si v Monze vychutnává klubovou atmosféru. „Po zápase se mi občas přihodí, že mě fanoušci pozvou na večeři. Několikrát jsem nabídku přijal, hlavně ze začátku. Když se ale prohraje, člověk nemá náladu poznávat babičky z druhého kolena, které nezná," líčil s úsměvem. Jenom snem je uspět s Monzou, dostat ji do finále Serie A1. „Pak bych byl v Monze za hrdinu. Místní vědí, že jsem s týmem dlouho a vážili by si toho," vypíchl Džavoronok. Uspět ale znamená prolomit blok suverénní čtveřice nejbohatších klubů, které dlouhodobě vládnou. Řeč je o Perugii, Trentinu, Civitanově a Modeně. Ty mají celkový rozpočet kolem 8 milionů euro (přes 200 milionů korun), zbytek se dobere maximálně k polovině. „Každý špičkový tým přibral do kádru dva světové hráče. Začíná se to tady zaplňovat, nikomu se z Itálie navíc nechce," vysvětlil Džavoronok. Také Monza posílila, přišel jeden z nejlepších univerzálů na světě – Polák Bartosz Kurek. Dále výborné libero z italské Ravenny a blokař z Perugie. „Budeme se snažit prodrat mezi nejlepší, nebo být hned pod nimi." První zápas Serie A1 odehraje Monza dnes, od 18.00 přivítá doma Milán. „Půjde o regionální derby, moc se na ně těším," doplnil Džavoronok.

Autor: Jiří Uhlíř