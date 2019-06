Ale pozor, nemyslete si, že by o areály nebyl u sportovců zájem. Naopak. Akorát je využívají jinak. Proslulý mamutí můstek v Harrachově nedávno hostil svatbu českého skokanského rekordmana Antonína Hájka a do Liberce se teď sjedou běžci (nebo spíše milovníci adrenalinu).

„Čekáme rekordní účast,“ prohlásil Aleš Burger, ředitel závodu Red Bull 400. Smysl (cíl) této disciplíny spočívá v opaku skoku: můstek je třeba vyběhnout. Odspodu až úplně nahoru.

Přesun pod Ještěd

Nemyslete si, že čtyřsetmetrovou trať s šíleným převýšením zkouší pokořit jen pár nadšenců seriál (konaný i v Asii či Americe) si získal obrovskou oblibu. Čeští odvážlivci si zvykli na Harrachov, avšak kvůli katastrofálním podmínkám areálu byli „vyhoštěni“.

Vstup zakázán mají od loňska všichni: skokani, děti, turisté… „Mrzí mě to, ale věřím, že areál ještě neřekl poslední slovo, atmosféra velkých závodů je tam stále patrná,“ vzkázal Burger.

Můstek v Tatrách? Stejná situace jako v Česku

Zubačka, krásná scenérie Tater a dva můstky. Také Slováci mají k dispozici areál pro skoky na lyžích. Vznikl v roce 1970, kdy Štrbské pleso hostilo mistrovství světa.



Jenže od té doby zdejší závodní areál chátrá. Zatímco do lanovek a sjezdovek se (logicky) investovalo, o působivou dominantu nebyl zájem. Co říkáte: nepřipomíná to situaci z Česka?



Změna přišla loni. Větší můstek HS-143 přivedli k „životu“ nadšenci přes běhání. „Bylo nesmírně těžké jej uvést do funkčního stavu,“ řekl Erik Baláž z pořádající agentury Be Cool.



Všechna práce se vyplatila závod Red Bull 400 se bude v Tatrách konat i letos. „Jsme vděční, že máme důvěru, vážíme si přístupu místních lidí,“ dodal Baláž.

Běžci museli najít nové útočiště. Našli ho v libereckém areálu pod Ještědem, ve stínu ikonického vysílače. Ano, v místech, kde se před deseti lety konal (ne)slavný světový šampionát 2009. Od té doby se sem hvězdy nevrátily (skokany tu uvidíte, jenže pouze v létě během občasných tréninků).

„Problém toho můstku je v jeho profilu. Není ideální,“ konstatoval bývalý skokan a teď šéf skokanského úseku na svazu Jakub Janda. Tak nebo tak: s malinkou nadsázkou lze shrnout, že jsou to tihle běžci, kdo zachraňuje slávu můstků…

Důkazem budiž ona předpokládaná účast v pátém ročníku Red Bull 400. Na pátek a sobotu se chystají dvě tisícovky závodníků, což budí respekt. „Je znát, že Češi mají o sport a takové běhy zájem,“ konstatoval Burger.

Myšlenky na MS

Zpátky k můstkům a jejich původnímu účelu. Možná se totiž blýská na lepší časy lyžařský svaz zvažuje kandidaturu na další mistrovství světa v letech (2024). „Potřebovali bychom záruku, že v Harrachově bude areál zrekonstruovaný,“ řekl sekretář Jakub Čeřovský.

A když to nevyjde? Třeba by mohli můstky využívat i cyklisté. Zdá se vám to víc šílené než běhání? Není. Pamětníci si možná vzpomenou, jak kdysi populární Závod míru (1987) končil právě na bubnu harrachovského mamutu.

Celebrity na startu: Davidová, Samková i Tygři

Co spojuje Markétu Davidovou a Evu Samkovou? Možná byste se divili. V uplynulé zimní sezoně byly královnami českého sportu (v anketách). Teď mají volno trénují na další sezonu. A vybraly si, že vyrazí na skokanský můstek.



„Nejsem žádný vytrvalec,“ líčí Samková. Možná i proto se rozhodla, že nepoběží celý závod, ale zkusí jen štafetu. „Posiluju a řekla bych, že nejsem v běhání moc dobrá. Ale v rámci přípravy se na závod těším. Láká mě i kvůli tomu, že ráda zkouším nové věci, a jednou za čas mi přijde dobrý se úplně vydat,“ říká Samková, vítězka ankety Král bílé stopy, jež poprvé viděla Red Bull 400 v roce 2014 (tehdy její start překazily zdravotní problémy).



Štafetový úsek vyhlíží také Davidová. Ke startu na netradiční akci přemluvila kamarádky z dětství. „Moc se těším. Každý rok jsem koukala na videa ze závodu, ale nikdy jsem nenašla odvahu se přihlásit. Určitě si s holkama štafetu užijeme, navíc myslím, že by to mohl být i dobrý trénink,“ vykládá biatlonistka roku.



Podobnou možnost využili i hokejisté libereckých Bílých Tygrů. Představí se ve čtveřici David Aubrecht, Daniel Ira, Adam Charvát a Petr Had. Další celebrita? Martin Fuksa, ale ten už „čtyřstovku“ zažil. „Když jsem běžel minule, byl to masakr. Ale byla to trochu jiná situace, měl jsem po sezoně a byl v trochu volnějším režimu. Teď budu v tréninku a chci vyzkoušet, co to se mnou udělá,“ tvrdí úspěšný reprezentant, jenž na kopci vyzve i bratra Petra.



Mimochodem, ve vzduchu nebude chybět ani přehlídka umění akrobatického pilota Martina Šonky.