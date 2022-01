To úplně nejlepší vystoupení českých barev proběhlo před osmi lety v ruském Soči, odkud si olympionici odvezli dokonce osm medailí. Zlatou jízdou se blýskly Eva Samková s Martinou Sáblíkovou, biatlonisté zase předvedli životní výkony s pěti kovy na svém kontě.

A s podobnými očekáváními se odjíždělo rovněž na Dálný východ. Největší naděje byly opět vkládány do rychlobruslení a biatlonu, úspěch na snowboardu byl taktéž tutovou věcí. A výročí dvaceti let od zlatého turnaje v Naganu spojovalo i české hokejisty.

Jenže těm se ani tentokrát nepovedlo navrátit tuzemskému hokeji slávu, jež nás provázela právě na sklonku minulého století. Svěřenci trenéra Josefa Jandače vstoupili do turnaje výborně, po výhrách nad Koreu, Kanadou i Švýcarskem suverénně ovládli boje v základní skupině.

I ve čtvrtfinále si dokázali poradit s šikovným výběrem USA, avšak poté přišel již všem dobře známý pád. V semifinále narazili čeští hokejisté na ruskou hráz a po prohře 3:0 byli odkázáni do boje o bronz. Čekání na medaili se opět protáhlo. Kanada přestřílela národní tým 6:4 a vrhla na český hokej další temný stín.

Nepomohl ani fakt, že se turnaj v Jižní Koreji tentokrát odehrával bez účasti hráčů z NHL. Češi měli dobře nakročeno, ale podobně jako při posledních počínáních na světových šampionátech nezvládli ty nejdůležitější zápasy. V království českého hokeje tak zůstalo neveselo a truchlivo.

Konec smutku, navzdory hokejovému neúspěchu bylo v Pchjongčchangu poměrně veselo. Hned o první příjemné překvapení z kraje olympiády se postaral biatlonista Ondřej Krčmář, jenž si ve sprintu dojel pro fantastické stříbro. Na jeho výkon skvěle navázala i Veronika Vítková, ta si pro změnu vystřílela cenný bronz.

I přesto se možná od českých biatlonistů čekalo malinko více. Zejména po zmiňované bohaté nadílce ze Soči. Zklamáním jistě byla ženská štafeta, dvanácté místo rozhodně nepotěšilo. Sedmá příčka v té mužské a osmá ve smíšené nejsou propadákem, ale také žádným zázrakem na biatlonovém nebi.

Zdroj: Youtube

Obrovská pozornost byla v Koreji upínána na snowboardistku Evu Samkovou, obhajující olympijské zlato ze Soči. I v tomto závodě dobře začala, ale ve vypjatém souboji se soupeřkami z Francie a Itálie nakonec padla. Úsměv na tváři však nezmizel, bronzová medaile příjemně zahřála na srdci.

It was such freeze outside and you still come to welcome back on Old Town Square. I very appreciate that support during whole Olympics. I thank you all who believed in me. You are awesome! #GoldMedal #Olympics2018 pic.twitter.com/njlOJcDC3F