Horolezec Petr Mašek: Když mi zemřel otec, byl to zlom. Vracím se k první lásce

Vloni plánoval, že se vydá na Dhaulágiri. Jenže pak z toho sešlo. Rodinné trable měly za následek, že se do velehor nevydal. Vyjel „jen“ na skály do Řecka. A tvrdí, že právě vloni přišel jakýsi zlomový okamžik, kdy přehodnotil svoje myšlení. „Bylo to vloni na jaře, když mi umřel táta a já toho všeho měl plné zuby. Dumal jsem a najednou zjistil, že mě srdce do velehor už netáhne. Možná to bylo i věkem, přece jen mi táhne na padesátku,“ říká boleslavský horolezec Petr Mašek.

Autor: Jiří Macek