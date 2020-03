Wilder a Fury se utkali 22. února a z jednoznačného vítězství a zisku titulu mistra světa organizace WBC se radoval britský boxer. V prosinci 2018 skončil jejich první souboj remízou.

Odveta byla naplánována na 18. července do Las Vegas, ale podle Aruma se zcela jistě uskuteční později. "Ani nevíme, jestli bude MGM v té době otevřená. Jak prodávat lístky? A Britové by se tam teď stejně nedostali," připomněl zákaz letů z Evropy do USA.



Arum, který zastupuje Furyho, dodal, že i box musí za této zdravotní situace udělat krok zpět. "I my jsme součástí toho všeho, co se teď ve světě děje. Takže ten jejich zápas by mohl být dejme tomu na začátku října," doplnil.