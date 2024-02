Českým windsurfařkám poměrně těsně uteklo jedno postupové místo na OH v Paříži v olympijské třídě iQFoil. Výsledek z mistrovství světa na Kanárských ostrovech je však nadějný s ohledem na „Last Chance regatu“, která se pojede v dubnu ve francouzském Hyéres, a kde se bude přidělovat pět olympijských míst.

Kateřina Švíková bojuje s větrem a vlnami | Foto: sailing.cz

Nejlépe si na Lanzarote vedla Kateřina Švíková, která obsadila třicáté místo. Spokojená ovšem nebyla. Kvalifikaci na OH si totiž vyjela osmnáctá Němka Steinleinová. Češka za ní zaostala o 114 bodů, ale před ní už žádná další nekvalifikovaná země nebyla. Do zlaté skupiny se probojovala její sestra Barbora Švíková, která skončila čtyřicátá.

„Byl to pěkný závod, ale kvalifikace bohužel nevyšla. I když to může vypadat, že jsem byla hodně blízko, tak to ve skutečnosti bylo daleko. Ztráta na Němku byla dost velká,“ ohlédla se za šampionátem v tiskové zprávě Kateřina Švíková, která nyní společně se sestrou a Kateřinou Altmannovou nově trénuje pod vedením Španěla Jaimeho Andrése Castra.