Další medaile pro český windsurfing. Mladičká Alexandra Lojínová vyhrála na mistrovství Evropy na italském jezeře Lago di Garda poslední rozjížďku třídy Techno 293 a získala stříbrnou medaili. Éra úspěchů mladých českých windsurfařek nekončí.

Alexandra Lojínová dokázala navázat na windsurfařské medaile svých předchůdkyň | Foto: archiv Českého svazu jachtingu

Podmínky na Gardě bývají v jarním termínu tvrdé. Jak z hlediska chladu tak i silného větru. Patnáctileté Alex Lojínové ovšem střídavé podmínky nevadí. Dokáže se prosadit v jakémkoliv větru, a to se nakonec projevilo.

Znala svůj potenciál, na druhou stranu ji svíral tlak. Od začátku se držela na předních příčkách a předposlední den se vyhoupla až na druhé místo. Trochu si přála, aby už nemusela závodit. Stres byl tak velký, že pořádně nejedla, jak měla stažený žaludek.

Pomohla změna taktiky

Italka Teresa Meddeová, která byla před posledním dnem ztrácela na třetím místě čtyři body, se odhodlala k velkému útoku. V prvních dvou rozjížďkách se přiblížila na jediný bod. Aby si Alex zajistila druhé místo, potřebovala ji v poslední rozjížďce porazit. Na drama bylo zaděláno, ale pomohla změna taktiky.

„Na start šla pravobokem z poloviny startovní čáry, kde bylo víc místa, aby mohla okamžitě nabrat čistý vítr a maximální rychlost. Rozhodovalo se na poslední bójce, která byla vysoko proti větru. Závodnice, které jely nejkratší cestou, dojížděly do cíle pomalu na zadní vítr,“ líčil reprezentační trenér Jan Skřepek.

Jablonecká závodnice se dokázala dostat níž, a jela ve skluzu. „Dvě stě metrů před cílem Italku předjela a rozjížďku vyhrála. Emoce, které pak člověk zažívá s mladou slečnou, která si jde za svým snem a podřídí mu několik let života, jsou nepopsatelné,“ vykládal kouč.

Řekla si, teď nebo nikdy

„Byla jsem v obrovském stresu, ale nakonec to dopadlo,“ oddechla si Alexandra Lojínová. „Jsem strašně spokojená, že se mi podařilo to, pro co jsem poslední dobou žila. Už před poslední rozjížďkou jsem věděla, že mám medaili, a tak ze mě nervozita trochu spadla,“ přiznala, v jakém byla rozpoložení.

„Jela jsem, jak nejlépe to šlo,“ pokračovala teenegerka. „Celou rozjížďku jsem Italku dojížděla, a když jsem už byla na dosah, řekla jsem si, teď nebo nikdy. A vyšlo to,“ popisovala okolnosti závodnice Delfínu Jablonec.

Po Kristýně Chalupníkové, Nele Sadílkové a Nikol Říčanové se tak stala čtvrtou dívkou, která v posledních třech letech ve třídě Techno 293 na MS nebo ME vybojovala medaili. Její předchůdkyně už závodí v olympijské třídě iQFoil.