"Ještě před měsícem jsem nevěděl, jestli tohle dokážu," řekl Woods. Před čtrnácti měsíci málem po havárii u Los Angeles přišel o pravou nohu. Tři měsíce pak ležel v nemocnici. Proto jeho start v Augustě vzbuzoval takovou pozornost. "Bylo to pozitivní a mám před sebou hodně práce," doplnil Woods po čtyřech kolech na legendárním hřišti na Magnolia Lane.

"Je skvělé, že jsem zpátky," řekl před startem turnaje a podle svého zvyku tvrdil, že věří v možnost útočit na titul. Nadchl prvním kolem se skóre -1, ale pak už se zhoršoval. Ve druhém měl tři rány nad par a ve třetím a čtvrtém zahrál shodně 78 ran, svá nejhorší kola na Masters.

Turnaj hrál po čtyřiadvacáté a užíval si podporu obecenstva. "Byl to neuvěřitelný pocit. Snažil jsem se hrát co nejlépe, což jsem úplně nedokázal. Měl jsem ošklivá kola, ale cítit tu energii od diváků je úžasné a jsem vděčný," pronesl patnáctinásobný vítěz turnajů major.

Fyzicky odpadal

Bylo vidět, že zdaleka není v ideálním zdravotním stavu. Druhý den sice působil energicky, ale postupně fyzicky odpadl, zvláště pak v sobotním chladu. Prozradil, že fyzioterapeuti dávali jeho tělo dohromady po každém kole. "Každou noc. A každý den byl novou výzvou."

"Jsou dny, kdy to je těžké, někdy se cítím dobře a hraje se lépe, ale je více náročnějších dnů. Musím si projít i nepříjemnými věcmi, tak to je. Náročná byla každý den rehabilitace, třeba ledové bazény několikrát za den, ale mám kolem sebe skvělý tým," řekl Woods.

Jen těžko se dalo očekávat, že by mohl být znovu tím starým "tygrem" a dokázat zázrak. Ale naznačil, že pokud se dá ještě více fyzicky dohromady, nemusí být odepsaný. Ukázat by se to mohlo třeba už v červenci, jelikož potvrdil start na jubilejním 150. The Open v St. Andrews.

"Je to mému srdci velice blízké, vyhrál jsem tam dvakrát Open, je to domov golfu a moje nejoblíbenější golfové hřiště na světě," popsal Woods. "Už nikdy nebudu hrát kompletní program, ale jen velké turnaje," konstatoval.

V Augustě kraloval Scottie Scheffler, který se poprvé oblékl do zeleného saka a získal premiérový titul kategorie major. Pětadvacetiletý Američan dokázal jako pátý hráč v historii triumfovat v roli světové jedničky a získal odměnu 2,7 milionu dolarů.