Už v pátek čeká české baseballisty velký svátek. Na prestižním World Baseball Classic, který je považovaný za mistrovství světa, se v úvodním utkání představí proti Číně. Reprezentace si v Japonsku užívá nebývalého luxusu, který mají k dispozici i hvězdy americké Major League Baseball (MLB), do toho česká reprezentace poskytuje desítky či stovky rozhovorů japonským médiím.

Česká baseballová reprezentace senzačně zvládla kvalifikaci a poprvé postoupila na prestižní World Baseball Classic. | Foto: ČBA/Ladislav Svěnčík

Závěrečnou přípravu na turnaj a aklimatizační kemp absolvovali baseballisté ve městečku Aošima nedaleko Mijazaki na ostrově Honšů na jihu Japonska. V ráji surfařů na vlnách, kde se dokonce konala kvalifikace na olympijské hry v Tokiu.

Čtyřhvězdičkový ANA Holiday Inn Resort leží přímo na pláži, kde se baseballisté několikrát koupali, v hotelu měli absolutní komfort včetně lázní či posilovny. A třebaže se jedná na Japonsko o nezvykle prostorné pokoje s obrovskými lůžky pro tři lidi, každý z hráčů měl vlastní pokoj a šéftrenér Pavel Chadim dokonce vlastní apartmá. Na každém patře hlídala dvoučlenná ochranka.

„Šnajdy protestoval, protože chtěl pokoj s Hajtmarem, prý s kým si bude povídat,“ prozradil se smíchem Arnošt Dubový na adresu nadhazovače Martina Schneidera, který do Japonska přiletěl až mezi posledními kvůli své práci profesionálního hasiče.

Důvod „boje“ o pokoj je však trochu jiný - baseballisté totiž tráví často svůj volný čas hraním na playstationu. „Kolikrát jsme na pokoji v deseti a hrajeme NHL,“ smál se Dubový, učitel tělesné výchovy a zeměpisu na gymnáziu.

Luxusní hotel pro hvězdy

O český tým se organizačně stará zhruba deset lidí z MLB. „U nás to všechno normálně zajišťuje David Nevěřil sám,“ smál se Dubový.

„Oni vůbec neřeší peníze, za letenky v byznysu jsou to pro ně drobné, v šatně jsme měli absolutní zázemí už na přípravných zápasech. My na to koukali jako Alenka v říši v divů. Špinavé oblečení hodíme před pokoj, druhý den je vyprané. Ale jako hvězdy MLB se necítíme. Zůstáváme pokorní,“ ujistil s úsměvem.

Je libo Rolls Royce? Žádný problém

Hráči dostali od MLB nekonečně míčů na trénink, zhruba třicet nejkvalitnějších dřevěných pálek, mohli si vybrat z hromady helem tu, která jim nejlépe seděla na hlavu. „Dovezli snad kamion jen pro nás, rukavice, potítka, tašky,“ kroutil hlavou Dubový.

A nezvyklý byl také zájem japonských médií o český tým. Už na přípravu do Mijazaki přijely desítky novinářů a každý den v japonské televizi běží o českém týmu rozsáhlá reportáž. Do Tokia už dorazily rovnou stovky reportérů. „Rozdali jsme tady tolik rozhovorů, co jinak uděláme za několik sezon,“ shodli se hráči.

Po příletu to Tokia se úroveň komfortu posunula na ještě daleko vyšší úroveň. Pětihvězdičkový New Otani Tokyo Garden Tower patří se svými službami mezi nejlepší hotely na světě, noc ve dvoulůžkovém pokoji stojí od 10 tisíc korun bez dalších služeb. „Jste se ztratili, co?“ halekal na kamarády s úsměvem Martin Červenka, když procházel hotelovou nákupní pasáž s luxusními obchody včetně autosalonu Rolls Royce.

„To je hustý,“ dalo se zaslechnout mezi hráči po příjezdu. V hotelu jsou služby všeho druhu včetně lékaře, zubaře či japonské zahrady s jezírky a vodopády, wellness, bazény včetně venkovních a mnoho luxusních restaurací a barů.