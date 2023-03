Pro scénáristy sportovních filmů jde o sázku na jistotu: dejte do kupy partu zapálených amatérů, nechte je zocelit sérií těžkých zkoušek a vypusťte je mezi blazeované profesionály. Výsledkem by mělo být senzační tažení s pohádkovým koncem a slzy dojetí v očích diváků. Je příběh českých baseballistů na prestižním turnaji World Baseball Classic (WBC) právě takovým slaďákem o nečekaných hrdinech?

Čeští baseballisté se rozloučili s prestižním World Baseball Classic (WBC) prohrou s Austrálií 3:8. | Foto: Lenka Brožová /ČBA

Je i není. Realita totiž bývá složitější než papírový svět nalinkovaných scénářů. Národní tým překonal svůj stín už samotným postupem na elitní světovou scénu, kde uhranul japonské fanoušky i zahraniční média. V soubojích s hvězdnými profíky obstál se ctí, byť pohádkový konec se nekonal. Češi ve skupině jednou vyhráli a třikrát prohráli (a kvalifikovali se na příští WBC).

A hlavně – v tuzemsku poněkud opomíjený sport přiblížili i českému publiku.

Jako Zbrojovka proti Realu a Barceloně. Kouč baseballistů je i přes porážku hrdý

„Jsem na kluky ohromně pyšný. Sehráli jsme tady čtyři skvělá utkání za čtyři dny a ukázali jsme, že se můžeme měřit s nejlepšími celky světa. Kdo by si ještě před půl rokem pomyslel, že tady budeme hrát tak skvělý baseball a bude nás uznávat svět,“ řekl reprezentační trenér Pavel Chadim po závěrečné porážce 3:8 od Austrálie.

Příběh podceňovaných outsiderů celý týden bavil i japonské diváky, kteří si bezprostřední partu ze srdce Evropy rychle oblíbili. Například nadhazovač Martin Schneider, povoláním hasič, se stal doslova miláčkem japonského publika. Psala o něm tamní média, ale například i New York Times, natáčeli s ním lidé z webu zámořské MLB. Příběhy o nebojácných amatérech jsou univerzálně okouzlující.

Velké gesto japonské superhvězdy

O rytířské atmosféře svědčí i fakt, že japonská superhvězda Rori Sasaki se přišla k autobusu se dvěma taškami sladkostí omluvit českému reprezentantovi Williemu Escalovi za smolné, leč bolestivé zasažení míčem do kolena. „Nemohl jsem uvěřit, že přišel jenom kvůli tomu, aby se omluvil. Vždyť to bylo součástí hry, prostě se stalo. Je to neuvěřitelná osobnost,“ komentoval to Escalla.

Dělník zapracoval a Ohtani šel na párek, popsal Satoria. Japonec jen zíral

Senzace v podobě postupu do čtvrtfinále se nakonec nekonala, ale nebývalým úspěchem je už to, že tahle možnost byla skoro do poslední chvíle reálně ve hře. Důležité nyní bude stavět na tom dál. Nepropásnout vlnu zájmu, která prohučela Českem, a maximálně se nachystat na domácí mistrovství Evropy, které se bude konat v září.

„V týmu jsou mladí kluci, kteří mají před sebou velké kariéry, nabrali mnoho zkušeností,“ řekl Chadim. „Chceme poprvé medaili. Já jsem se o to jako hráč pokoušel před třiceti lety, další tři generace to zkoušely, jiných jedenáct zemí už medaili z ME má a my ne, takže ji chceme. Tohle rozhodně není konec této party,“ věří trenér.