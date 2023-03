Doma v Česku je znala jen malá komunita. Teď jsou z nich globální sportovní hvězdy. Nevšední příběh českých baseballistů hltá celý svět. Parta nadšenců, kteří se baseballem neživí, se poprvé v historii probojovala na prestižním turnaji World Baseball Classic v Tokiu, neoficiální mistrovství světa. A hned ve svém premiérové vystoupení mezi profesionály Češi pod vedením kouče Pavla Chadima senzačně pokořili Čínu.

Kouč českých baseballistů Pavel Chadim | Foto: Lenka Brožová/ČBA

Před turnajem si dávali skromné cíle. Hlavně neskončit poslední, zněl hlavní úkol. Po skalpu Číny narostlo Čechům sebevědomí. „Chceme ukázat, že evropské týmy mají své místo na světové scéně. A postoupit ze skupiny,“ zvolal kouč Pavel Chadim. Nemluvil v euforii, ale po zralé úvaze. „Se vší pokorou, opakuji, se vší pokorou.“

Čeští lvi zažili v Tokiu infarktový zápas. Vedli 4:1, ale čínský drak skóre zvrátil. „Vypadalo to, že to máme pod kontrolou, ale pak nemohl Šnajdy (Schneider) najít strike zónu. Najednou ryc pic, jak to v baseballu bývá, a bylo zle. A pak se stal zázrak,“ řekl Chadim, který pracuje jako neurolog. Nadhazovač Martin Schneider, který je klíčovou postavou českého týmu je zase hasič. Mimochodem, i díky svému zajímavému povolání se dostal na titulku slavného plátku New York Times.

Vítězný obrat zařídil tříbodovým homerunem Martin Mužík. Za celý zápas netrefil na pálce jediný míč. V deváté směně měl poslední šanci. „Říkal jsem si, že je na čase, abych taky něco trefil,“ usmíval se hrdina. Češi díky odpalu muže, který si v zimních měsících vydělává v Austrálii i jako zahradník, slavili senzační výhru 8:5.

Jeho homerun zaujal baseballový svět. „Nevím, jak to může přijít. Tak nějak samo. Je to nějaká svalová paměť, kterou máš. A buď máš natrénováno, nebo natrénováno nemáš. Snažil jsem se být co nejvíc připravený a teď se to ukázalo,“ povídal.

Když Mužík odpálil v poslední směně fantastický tříbodový homerun, Chadim se v dugoutu slavného chrámu Tokyo Dome doslova modlil. Rána totiž málem skončila mimo výseč. „Říkal jsem si, ať to hlavně neskončí vedle. Bylo to o pár metrů, říkal jsem – nezatáčej, nezatáčej,“ prozradil. „Baseballový bůh nás má rád.“ Přestože v poslední směně tým zažíval kritickou situaci, zůstal koncentrovaný. „Dokud není konec, není skutečný konec,“ měl jasno Chadim.

Ale nezasadil se o to jen ten nahoře. „Tým je neuvěřitelně silný, soudržný, kompaktní a projevil obrovskou víru a vůli po vítězství. Ti kluci jsou neuvěřitelní,“ ocenil český kouč.

Čeští baseballisté porazili na World Baseball Classic Čínu:

Zdroj: Youtube

Baseballisté dosud žili mnoho let jen ve své komunitě, ale nyní si podmanili nejen český národ. Na pár dní si teď okusí život miliárdářských hvězda zámořské MLB. „Prokopli jsme baseballovou bublinu, nyní nás budou sledovat všichni fanoušci. Věříme, že si další dny ještě užijeme a o baseballu se doma bude vědět ještě více, víc lidí bude hrát baseball,“ přál si Chadim. „Pokud se kvalifikujeme do WBC i za další čtyři roky, bude to obrovská motivace pro mladé kluky a talenty, které máme, kteří tam budou chtít hrát."