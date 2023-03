České baseballisty čeká životní turnaj. Při své premiéře na World Baseball Classic, který je považovaný za mistrovství světa, se pokusí udržet mezi elitou.

Česká baseballová reprezentace senzačně zvládla kvalifikaci a poprvé postoupila na prestižní World Baseball Classic. | Foto: ČBA/Ladislav Svěnčík

Pod střechou visí česká vlajka, která svítí i na obrovské světelné tabuli, z reproduktorů stadionu se linou české písničky z playlistu národního týmu baseballistů. Po krajích stojí desítky, možná stovky fotografů, kameramanů a píšících novinářů z celého světa, na vše dohlíží organizační tým Major League Baseball. Čeští baseballisté mají za sebou úvodní trénink ve slavném chrámu Tokyo Dome, kde se bude hrát světový turnaj World Baseball Classic.

Baseballisté míří do Japonska. Na pomoc povolali i naturalizované cizince

Umělá tráva, precizně zametená antuka a ochozy pro skoro 50 tisíc diváků. A třebaže je chrám starý už 35 let, dýchlo na české reprezentanty při vstupu na plochu genius loci slavného místa. V očích hráčů byla vidět zvědavost, překvapení, možná lehká nervozita. „Není to tak velké,“ dalo se zaslechnout. „No, není to moc vidět,“ znělo z dalších úst hráčů při pohledu na míč ve vzduchu pod bílou střechou. Nakonec se ale všichni shodli, že mít poprvé v české baseballové historii možnost hrát v Tokyo Dome je vzrušující.

Velký zájem po příletu

První zápas čeká baseballisty v pátek (4:00 SEČ) proti Číně, pak vyzvou favorizované Japonce, Korejce a na závěr Austrálii. K jistotě udržení mezi elitou musí český tým skončit na čtvrtém místě ve skupině B, která se hraje v Tokiu. „Chceme dostat pozvánku i za čtyři roky, což znamená neskončit ve skupině poslední,“ má jasno kouč reprezentace Pavel Chadim.

Jen samotným postupem mezi elitu vzbudili čeští baseballisté ve světě obrovský rozruch. Tým je složený z převážně pracujících či studujících hráčů, z nichž ale řada má zahraniční zkušenosti. Chytač Marek Červenka má na svém kontě deset sezon v nižších soutěžích MiLB, v roce 2021 byl kousek od startu v nejprestižnější MLB.

Už po příletu do Japonska byl o české hráče velký zájem. Televizní štáby či japonští fanoušci, kteří poznali nadhazovače Martina Schneidera, na něj pokřikovali: „Hello, Šnajdy!“. Hasiče z Olomouce poznali z dokumentu MLB, o Schneiderovi psali i v New York Times.

Podpora medailistů z OH

Slova velkého obdivu a přání úspěchu mají pro české baseballisty před turnajem World Baseball Classic v Tokiu čeští olympijští medailisté. Trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa v hodu oštěpem Jan Železný je považuje za absolutní profesionály, medailisté z her v Tokiu zase přejí velké zážitky a další úspěchy. „Zázrakem se ve sportu nikam nedostaneš, je za tím velká práce amatérského sportovce, který to dělá profesionálně. A kluci se dostali tak daleko, že žasnu a jsem normálně hrdej,“ prohlásil světový rekordman v hodu oštěpem.

Stačí mi jen sprcha a skříňka, povídá skromně baseballista z Major League

Další oštěpařská světová rekordmanka a olympijská vítězka Barbora Špotáková si k přání na videu vzala rukavici a chytila nadhozený míč. „Ahoj, tady Bára, moc zdravím celý český baseballový národní tým, chtěla bych nejdřív pogratulovat, že jste se do Tokia dostali a popřát hodně štěstí,“ říká Špotáková. Prý bude fandit. „Ať vám balony lítají, kam mají, ať máte skvělé zážitky, ať uděláte pořádnou českou baseballovou díru do světa. Držte se,“ popřála.

Železný ví, že baseball není v Čechách moc rozšířeným sportem. „Ale ve světě je proslulý a hraje ho strašně moc lidí. Točí se tam obrovské peníze,“ upozornil a dodal: „Tihle kluci něco dokázali, já jsem rád, že je budu moct sledovat a že ještě něco předvedou, jsou opravdu výjimeční. Mají obrovský talent, a kdyby se ty nevětší čeští talenti narodily v USA, nebo v nějaké jiné zemi, kde se baseball hraje, tak jsou v profesionálních soutěžích a vydělávají miliony dolarů,“ je si jist.

Olympijský vítěz ve sportovní střelbě z Tokia Jiří Lipták a stříbrný medailista ze stejného závodu David Kostelecký pojali přání neortodoxně. „Borci zdar, zdravíme do Tokia, tam se Čechům dycky daří,“ poslal Lipták vzkaz z Brna s typickým moravským přízvukem. „Jste bouráci, že jste se kvalifikovali mezi profíkama, prej hrajete někdy letos i v Čechách na mistrovství Evropy, tak to se musíme přiject podívat,“ shodli se s úsměvem. „Ať vám tam padá co nejvíc homerunů,“ popřál Lipták a Kostelecký si z něj okamžitě utahoval: „Ty víš, co je homerun?“ Oba pak hráčům popřáli, ať si přivezou dobré vzpomínky. „Jako my,“ připomněli obě české tokijské olympijské medaile z jednoho závodu.

Těhotenství radši tajila. Rozhodčí řídila zápasy v ragby, přitom čekala dítě

Vodní slalomáři Jiří Prskavec a Tereza Fišerová poslali povzbuzující vzkaz přímo z lodi na tréninku na Réunionu. „Čau chlapi, už teď je to super úspěch a my vám přejeme, abyste přivezli co nejlepší výsledek,“ uvedl kajakář Prskavec. „My jsme si to v Tokiu také užili a vyšla z toho jedna zlatá,“ podívala se s úsměvem na svého reprezentačního kolegu Fišerová. Podobně mluvil i další medailista z OH v Tokiu, vodní slalomář Lukáš Rohan. „Chtěl bych vám popřát, aby ty následující dny byly nezapomenutelné. Pochopil jsem, že to je pro český baseball velká věc, budu se dívat na přenosy a budu fandit. Držím palce, ať si to užijete,“ řekl kanoista.

Česká družina píše novodobé dějiny, které může ještě rozšířit. Řada poloprofesionálních hráčů si totiž v Japonsku může vybojovat životní kontrakt.