Česká reprezentace se ve druhém utkání na prestižním turnaji World Baseball Classic (WBC) postavila proti olympijským vítězům a světovým jedničkám z Japonska v čele s nejlepším hráčem světa. Outsider v zaplněném Tokyo Domu vedl po dvou směnách 1:0, ale jeden z favoritů na triumf v turnaji rozhodl sedmi body v průběhu třetí a čtvrté směny, a nakonec vyhrál 10:2.

Čeští baseballisté podlehli na WBC Japonsku. | Foto: Lenka Brožová/ČBA

„Byla to pro náš tým obrovská zkušenost, investice do budoucnosti. Že jsme vedli ve třetí směně nad nejlepším týmem na světě v Tokyo Dome 1:0, to se opravdu počítá. A jsem také moc rád, že jsme odehráli všech devět směn,“ hodnotil kouč Pavel Chadim a upozornil na pravidlo, které předčasně ukončí zápas, když je v sedmé směně skóre o více než 10 bodů.

Jeho svěřenci při páteční premiéře na WBC zdolali Čínu po obratu v závěrečné směně 8:5, díky čemuž si s velkou pravděpodobností zajistili účast na příštím WBC v roce 2026. Stále mají šanci bojovat i o čtvrtfinále, do kterého postoupí nejlepší dva týmy. K tomu potřebují porazit v sobotu Koreu a v pondělí Austrálii. Oba zápasy začnou ve 4:00 SEČ.

Příběh Čechů hltá celý svět. Prokopli jsme baseballovou bublinu, těší Chadima

Proti českým baseballistům stál na začátku jeden z nejrychlejších nadhazovačů světa, ale tvrdé rány Rokiho Sasakiho dokázali pálkaři zprvu trefovat. V první směně Češi utišili přes 41.000 tisíc diváků poté, co Marek Chlup odpálil dvoumetový odpal z nadhozu letícího rychlostí 164,2 km/h a po špatném příhozu obrany po odpalu Martina Červenky doběhl pro první bod.

Český nadhazovač Ondřej Satoria dělal svými technickými nadhozy Japoncům problémy a pomohla mu i obrana, jako třeba rybička prvního metaře Martina Mužíka. Ve druhé směně se baseballisté dostali z nepříjemné situace, měli plné mety, ale skórovat soupeře nenechali.

Obrat nastal ve třetím směně. Satoria sice vyřadil nadhozy největší hvězdu Šoheie Ohtaniho, ale pak Japonci doběhli po odpalech pro tři body. Satoria musel kvůli naplnění limitu 65 nadhozů na zápas střídat a Lukáši Hlouchovi se ve čtvrté směně nedařilo. Byl nepřesný, na jeho vrub šly čtyři body a ještě ve stejné směně střídal. Češi rázem prohrávali 1:7.

V páté směně přišel druhý český bod. Vojtěch Menšík a Eric Sogard odpálili a Červenka "stáhl" pro doběh Menšíka. Další body už levoruký nadhazovač Hiroju Mijagi nepřipustil. Češi odehráli s Japonci všech devět směn, což se všeobecně považuje za úspěch.

Podpora Špotákové či zájem zámoří. Baseballisté se v Japonsku postaví gigantům

Před utkáním si Japonci minutou ticha připomněli, že přesně před 12 lety postihlo severovýchod země zemětřesení o síle 9,0 stupně Richterovy škály. Vyvolalo tehdy tsunami, která zabila tisíce lidí a napáchala obrovské materiální škody.