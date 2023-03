Čeští baseballisté po nepovedeném začátku zápasu na turnaji World Baseball Classic podruhé prohráli. Po porážce od prvního týmu světa Japonska nestačili na čtvrtý tým světového žebříčku Jižní Koreu po skóre 3:7. Posledním soupeřem na turnaji budou v pondělí baseballisté Australané a Češi budou bojovat o udržení ve skupině i pro další edici turnaje za čtyři roky. Za jistých okolností stále ještě mohou postoupit i do čtvrtfinále.

Čeští baseballisté podlehli na WBC po Japonsku i s Jižní Koreou a čeká je zápas pravdy s Austrálií. | Foto: Lenka Brožová/ČBA

Když přišel trenér baseballistů Pavel Chadim na oficiální pozápasovou tiskovou konferenci, utrousil mezi zuby: „Doufám, že tady zítra nebudu zase jako první a sám.“ Znamenalo by to totiž, že jeho svěřenci prohráli poslední utkání na World Baseball Classic s Austrálií, neboť za vítězný tým chodí před novináře kouč až jako druhý a také s několika hráči. „Dáme do toho posledního zápasu všechno, abychom se nemuseli strachovat o to, jestli se v turnaji udržíme i pro další edici 2026,“ řekl Chadim. Pokud by český tým s Austrálií prohrál, rozhodl by o jeho setrvání ve WBC závěrečný zápas mezi Čínou a Jižní Koreou.

Češi dnes prožili doslova smrtící úvod, v první směně prohrával už 0:5. Ale stačilo kousek, kdy český „centerfield“ Marek Chlup těsně minul odpálený míč. „A mohlo to být bez bodu. To je sport, to je baseball. Zítra je nový den,“ uvedl Chadim. Po třech zápasech, co český tým byl jako host, bude proti Austrálii veden jako domácí tým. Výhoda spočívá v tom, že český tým bude dohrávat směny v útoku. „Austrálie je skvělý tým, začala výhrou s Koreou, je to top 10 tým světa. Věřím, že podáme stejně kvalitní výkon jako v těchto třech zápasech, jak to dopadne, to už necháme na osudu,“ řekl Chadim a odmítl zveřejnit jméno startujícího nadhazovače.

Zápasy proti Japonsku a Jižní Koreji nazval trenér doublem. Oba náročné duely proti nejlepším týmům světa totiž dělilo zhruba třináct hodin. „Pro fanouška neznalého baseballu bych to přirovnal zhruba k tomu, že Zbrojovka Brno hraje ve dvou dnech proti Realu Madrid a Barceloně,“ uvedl trenér Chadim.

I proto děkoval svěřencům za vůli, odhodlání, obětavost a soudržnost při snaze dohnat ztrátu. Naděje držel nadhazovač Jeffrey Barto, který několik směn nedovolil soupeři ani bod. „Byl jeho jeden z jeho nejlepších zápasů, co jsem od něj viděl,“ řekl na adresu Američana, který žije už několik let v České republice, má české dítě a hraje za Třebíč extraligu.

Sám Barto uznal, že podal životní výkon. „Dneska mi fungovalo všechno, changeupy, fastbally, kombinace, různé vychytávky. Obrana mi hodně pomáhala, udělala hodně akcí. Je to sranda, když nadhazujete a máte za sebou takové kluky,“ pochvaloval si Barto. „Odehráli jsme zápas proti jednomu z nejlepších týmů na světě. Je to dobrý mančaft, má v sestavě borce z MLB. Snažil jsem se, abychom se dostali zpět do zápasu. Měli jsme naději, chtělo to ještě nějaké větší odpaly, naneštěstí pro nás tohle nebyl náš den,“ hodnotil. „Tenhle tým má velké srdce, jsem rád, že jsem jeho součástí,“ uvedl.

Poprvé přijel do České republiky v roce 2016, kde hrál za Hrochy Brno, pak pracoval i jako trenér a svou českou ženu potkal v létě 2017. I když už chtěl končit kariéru, teď stojí s týmem na prahu historické události. „Vrátil jsem se k baseballu a jsem tady. Všechno, co potřebujete, je šance. A my ji máme. Musíme vyhrát,“ měl jasno. „Myslím, že zítra všem ukážeme, dáme do toho všechno. Na pálce můžeme být hodně nebezpeční. Máme hodně nadhazovačů, kteří můžou jít do hry. Všichni jsou hladoví a budeme bojovat,“ dodal.