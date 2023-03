Od roku 1993 se hraje česká baseballová extraliga a pouze čtyřikrát v historii putoval mistrovský titul mimo Brno. Třikrát jej získal celek Arrows Ostrava, jednou Kotlářka Praha. Na jihu Moravy se o zlato podělily dva kluby, i když dost nerovným dílem: tři prvenství slavila Technika Brno a třiadvacet jich má ve sbírce velkovýrobna na tituly – Draci Brno.

Baseballový klub Draci Brno potvrdil svou dlouhodobou dominanci a po skalpu brněnských Hrochů oslavil třiadvacátý titul | Foto: Draci Brno

Do nové sezony vstoupí první dubnový víkend jako úřadující šampioni. „Náš recept na úspěch je jednoduchý. Všechno bereme jako výzvu a díváme se pozitivně dopředu. Když jeden rok prohrajeme, řekneme si, co musíme zlepšit a vyhrajeme další rok,“ líčí Arnošt Nesňal, generální manažer Draků, který byl u všech třiadvaceti titulů.

Šestkrát se radoval jako hráč, patnáct prvenství získal v roli trenéra a poslední dva primáty jako manažer. „Když jsme v největší éře sbírali jeden titul za druhým, liga už pro nás nebyla měřítko, chtěli jsme uspět na poháru mistrů. Šli jsme malými krůčky, až jsme jsme se dostali do jednoho finále. Sekundární výsledek byl, že jsme v té dekádě vyhrávali tituly,“ popisuje.

Za vzestupem Draků stál v roce 1993 příchod amerického kouče a nadhazovače Geoffa Samuelse, bývalého profíka týmu Montreal Expos. „Naprogramoval do nás spoustu věcí, americkou filozofii, že nic není nemožné. Implantoval do nás touhu po vítězství, pevný systém a vůli tvrdě pracovat. Naše sebevědomí je jen důsledek naší tvrdé dřiny na tréninku a v zápasech, říkám tomu dračí software. A toho se držíme,“ popisuje Nesňal.

Dlouhé období dominance

Od roku 1995 až do roku 2010 nenašli Draci v konečném účtování české extraligy ani jednou přemožitele. „Sešla se dobrá skupina hráčů, tenkrát jsme jich měli hodně v reprezentaci a ukazovali, že jsou dobří. Týmy tak nestály na cizincích. Dneska extraliga získala trochu jméno, takže už i zahraniční hráči do ní chtějí,“ vysvětluje česká baseballová legenda Pavel Budský, jenž získal osmnáct mistrovských titulů.

Naposledy slavil loni v srpnu s Draky a po sezoně definitivně ukončil kariéru. „Užili jsme si každopádně celou sezonu, udrželi jsme pohár mistrů, kde jsme porazili nizozemský Neptunus Rotterdam, což je nejlepší klub v Evropě. Na konci jsme slavili titul, takže samozřejmě skvělá sezona,“ usmívá se devětačtyřicetiletý baseballista, který v devadesátých letech podepsal smlouvu v Montrealu a později působil i v organizaci Kansas City.

Oslava titulu se rozhodně neomrzí, což potvrzuje také manažer.

„Po náročné sezoně je stejná, ať jde o první nebo dvacátý titul. Kluci nedělají baseball jako hlavní činnost, přitom sezona je srovnatelná s hokejem, vždyť reprezentanti odehrají víc než šedesát zápasů ročně, což je neskutečný záhul,“ upozorňuje Nesňal.

Čtyři březnové zápasy, které hráči národního týmu sehráli na World Baseball Classic, byly výjimečné. Na profesionálním mistrovství světa, které hostí Japonsko, se čeští baseballisté představili poprvé v historii. „Bylo to úplně famózní. Překvapilo mě, že čeští reprezentanti dokázali roztřást všechny soupeře, snad kromě Korejců, kteří si vytvořili komfortní náskok. Ostatní týmy byly zaskočené,“ vyzdvihuje manažer Draků.

Obrovský úspěch

Národní tým díky výhře 8:5 nad Čínou v úvodním utkání obsadil ve skupině čtvrtou příčku a zajistil si účast v další edici World Baseball Classic za tři roky. „Jedná se jednoznačně o obrovský úspěch. Kluci nevěděli, co mohou očekávat od zápasů a stejně s každým soupeřem hráli vyrovnanou partii. To je úžasné,“ oceňuje Budský, který v kariéře zažil neúspěšné kvalifikace na World Baseball Classic v roce 2012 v Německu a o pět let později v Mexiku.

Dřív měli brněnští Draci v reprezentaci absolutní nadvládu. V takové míře už to sice nyní neplatí, přesto měli v Tokiu zastoupení v pěti hráčích. „Dřív tvořili Draci třetinu, možná polovinu v národním týmu, což teď úplně není, ale pořád je jich hodně. Draci pracují dobře s mládeží, mladí mají vzory a stále funguje, že předáváme zkušenosti z generace na generaci,“ líčí Budský.

Na rozmanitějším složení týmu se projevuje také nárůst zahraničních hráčů v extralize. „Dnes máme importy z ciziny, ale měli jsme štěstí na dobré hráče. Uvidíme, jak bude vypadat letošní sezona, ovšem je potřeba mít dobré domácí hráče, pokud chcete v play-off uspět,“ doplňuje Budský.

Úspěch na World Baseball Classic může tomuto odvětví v České republice výrazně pomoct. „Jasně, je to reklama pro český baseball, zápasy běžely v televizi, může to nastartovat zajímavý boom. Prakticky kohokoli jsem se teď zeptal, měl nějaké povědomí o baseballu, kolem týmu byla hromada příběhů. Nevím, zda to bude mít takový vliv, že se děti začnou hlásit do baseballu, ale přeji si to,“ vyhlíží Nesňal.

Zdroj: Draci Brno

Největší úspěch v reprezentační historii má ohlas nejen v médiích. „Snad to pomůže. Když je nějaký úspěch na olympiádě, najednou v tom sportu bývá větší nábor. Jenže v dnešní době mají děti hodně možností, ne každé chce sportovat. Pokud baseball sledovaly, měl by být vyšší počet zájemců,“ přemítá Budský.

Vedení Draků jako dlouhodobých vládců uvažuje, jak ještě pozvednout úroveň českého baseballu. Klíč spočívá ve větším profesionalizmu. „Nějaké drobné odměny hráči mají, ale profesionalizmus znamená, že má hráč čas se připravovat a co dělá, ho uživí, což se u nás neděje. Draci rozhodně přemýšlejí o tom, jak to nastavit. World Baseball Classic ukázal, že pokud kluci mají čas jen na baseball, budou uzavření v bublině, jsou konkurenceschopní s celým světem,“ prohlašuje dračí manažer.

„Je to o penězích“

Jenže baseballové kluby zatím u nás nemají titulární sponzory, kteří poskytnou potřebné miliony.

„Je to samozřejmě o penězích. Nemůžeme dát dvě třetiny rozpočtu na platy jako tradiční sporty u nás, takže trvá, než se dostaneme na tu úroveň. Staráme se o stadion, máme v rozpočtu víc položek. Nemůžeme jeden rok do toho skočit a příští rok nemít nic. Ale něco v hlavě máme,“ naznačuje Nesňal.

Jasné je, že legendární Budský už u toho na hřišti nebude. Rekordman v počtu homerunů v české extralize dal vrcholové kariéře definitivní sbohem. „Už by to mělo stačit, strašil jsem na hřišti dlouho a mohou to převzít mladší. Jednou musí být konec. Zatímco pro mladého kluka jsou tři zápasy za víkend malina, pro staršího je to těžší, regeneruje hůř. Když nemám tak dobré výsledky, hra už mě tolik netěší, je to všechno dohromady. Něco nahoře v hlavě musí říct, že už je asi konec,“ vysvětluje.

Brněnským Drakům ovšem pomůže, povede individuální tréninky s talentovanými hráči. Především pálkařské. „Ještě se musím rozkoukat, ale s Arnoštem jsme se domluvili, že bych týmu pomohl, každá ruka je dobrá. Kolem baseballu je potřeba dost lidí,“ podotýká Budský.