To byla fantazie. Lukáš Kočař dokázal urvat bronzovou medaili na skvěle obsazeném závodu XTERRA Světové série v Prachaticích! Nabitému víkendu dominovali terénní triatlonisté z Francie, kteří ovládli sobotní hlavní závod i nedělní Short Track. Ze dvou zlatých medailí se radovala Solenne Billouinová. Nejlepší Češkou byla pátá Helena Karásková Erbenová.

V Prachaticích se z Čechů nejlépe umístili Lukáš Kočař a Helena Karásková Erbenová | Foto: triatlon.cz

Když pořadatelé pozvali při slavnostním zahájení na velké pódium elitní triatlonisty, bylo jasné, že diváci uvidí v akci největší hvězdy tohoto sportu a také nejlépe obsazenou startovní listinu ve dvacetileté historii XTERRA Czech.

Její součástí byl vedle dlouhodobě nejlepších Čechů také biker Jaroslav Kulhavý. Olympijský vítěz z Londýna se od této sezony věnuje terénnímu triatlonu a právě v Prachaticích mělo dojít k jeho prvnímu střetu s nejtěžší světovou konkurencí. Jenže jeho výkon zásadně ovlivnily bolestivé problémy se zády, a tak závod dokončil na 31. místě.

Jako první přijel do cíle Francouz Felix Forrisier, který si při 10km běžecké části bezpečně pohlídal vedení a zvítězil v čase 2:36:32. „Jsem moc spokojený s výkonem i s výsledkem. Na kole jsem se možná snažil až moc útočit, ale na běhu se to nakonec neprojevilo, za což jsem rád,“ řekl Forrisier v tiskové zprávě. „Prachatický závod mě moc bavil. Na kole to není jen o jednom kopci, ale trať je pestrá a zároveň patří k nejtěžším XTERRA závodům. To samé platí o běhu, který je tvrdý, ale hezký.“

Lukáš Kočař se dokázal v cyklistice posunout na medailové pozice ze šestého místa. Do kopců nad Prachaticemi, kde se běhalo po zábavných bikových singltrecích, tak vybíhal s cílem zaútočit na medaili. Předstihl ho jen Arthur Serrieres, který ovládl předchozí čtyři ročníky prachatického závodu a tentokrát finišoval druhý.

„Výsledek je pro mě nad očekávání, takže jsem spokojený. Po druhém místě na mistrovství světa je to letos můj nejlepší výsledek. Ale bylo to hrozně těžký – letos jsem jel šest závodů a pokaždé bylo přes třicet stupňů, tak už by mohlo někde zapršet,“ smál se Kočař.

Nestárnoucí Erbenová

Také závodu žen dominovaly Francouzky. Z kola přijela jako první Solenne Billouinová, za ní pak Alizée Patiesová a Švýcarka Loanne Duvoisinová. A v tomto pořadí také dokončily. Vítězka proběhla cílovou branou před prachatickou radnicí v čase 3:02:02.

„Na kole jsem od začátku cítila, že mám dneska dobré nohy, tak jsem nechtěla na nikoho čekat a snažila jsem se útočit. Myslím, že to rozhodlo. Kombinace kola a běhu je tu navíc opravdu těžká, zejména v takovém horku, trať je nahoru dolů, takže můžu být maximálně spokojená,“ řekla vítězka.

Nejlepší Češkou byla nestárnoucí Helena Karásková Erbenová, která finišovala pátá. „Na své poměry jsem dobře zaplavala, ale na kole mi to pak ze začátku vůbec nejelo. Pak se to sice zlepšilo, ale běh byl utrpení. Na konci jsem se musela hodně kousnout, aby mě Janča Dubcová nedoběhla,“ usmívala se.