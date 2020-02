Mužská scéna českého squashe už není teritoriem jednoho krále. Naopak se velmi vyrovnává. Prosadit se v ní hodlá i Marek Panáček. Rodák z Uherského Hradiště znovu vyhrál domácí juniorské mistrovství a začátkem března chce v Ostravě potrápit i elitu na šampionátu dospělých. „Mým cílem je čtvrtfinále. Za úspěch bych považoval, kdybych předvedl vyrovnaný squash proti naší špičce,“ říká teprve sedmnáctiletý supertalent.

Marek Panáček. | Foto: Irena Vanišová

Z juniorského mistrovství má Panáček už pět titulů. Ten poslední vybojoval v kategorii do 19 let o druhém únorovém víkendu v Brně. „Turnaj z mého pohledu probíhal bez komplikací. Myslím si, že organizátoři odvedli fantastickou práci a nemělo to žádnou chybu. Hrálo se mi moc dobře, protože jsem měl výhodu domácího prostředí,“ prohlásil hráč extraligové Viktorie Brno.