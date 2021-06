„To není zápas, to je šaškárna. Jde jen o prachy,“ odsoudil Konečný hvězdného Mayweathera. „Bylo to předem domluvený, kdyby ho aspoň sundal…“

Očekávaná exhibice v Hard Rock Stadium v Miami neměla vítěze, neboť se boxovalo podle speciálně upravených pravidel a hlavně – bez bodových rozhodčích.

„Až přijdou peníze, uvidíme, kdo je vítěz,“ smál se čtyřiačtyřicetiletý neporažený šampion s bilancí 50-0. Mayweather, který si říká „Money“ (peníze), očekává, že mu z akce přistane na kontě 50 milionů dolarů. Zápas označil za „legalizovanou bankovní loupež“.

Předzápasový trashtalk byl výživný, ani jedna z hvězd si nebrala servítky. Po duelu v ringu však měla boxerská legenda slova uznání na adresu šestadvacetiletého youtubera, pro kterého to byl druhý boxerský zápas.

„Byl lepší, než jsem si myslel, že bude. Docela mě překvapil. Musíte si uvědomit, že už mi není 21 let. Byla to ale zábava,“ líčil Mayweather, který je o 16 kg lehčí a o 15 cm menší než Paul.

Mayweather ukončil kariéru titulovým zápasem před šest lety. V roce 2017 se vrátil do ringu, aby v nejsledovanějším duelu v historii trestal hvězdu a šampiona MMA Conora McGregora.

Konečný nemá pochopení pro počínání Mayweathera. „Floyd to přehání, jde mu jen o to, aby vydělal prachy. I s Conorem to bylo divadlo,“ řekl Konečný.

Floyd Mayweather

? Jabs: 7 of 14 landed (50%)

? Power: 36 of 93 landed (39%)

? Total: 43 of 107 landed (40%)



Logan Paul

? Jabs: 7 of 73 landed (10%)

? Power: 21 of 144 landed (15%)

? Total: 28 of 217 landed (13%)#MayweatherPaul https://t.co/5NlioGzvOS — GiveMeSport Boxing (@GMSBoxing) June 7, 2021

„Tohle byl jeden z nejlepších okamžiků mého života,“ pronesl Paul, kterého sleduje na sociálních sítích 23 milionů followerů. „Skutečnost, že jsem tady s jedním z největších boxerů všech dob, dokazuje, že nic není nemožné.“

Paul napodobil svého mladšího bratra a také youtubera Jakea, který v dubnu sestřelil v boxerském zápasu veterána MMA scény Bena Askrena. Mimochodem - na konci srpna si to Jake Paul rozdá tentokrát s bývalým šampionem UFC Tyronem Woodleym.

Konečný si v minulosti zaboxoval v exhibici s pornohercem Robertem Rosenbergem. „Byli jsme domluvení, že ho nesundám, ale pořádně jsem ho zmlátil. Dal jsem mu čmoud, až z něj tekla krev. On to navíc udělal zadarmo,“ vzpomíná.

„Nemám nic proti boxerským exhibicím. Třeba zápas Marpha s Rytmusem beru, to je ok. Nebo Tyson s Jonesem, to byl návrat legend a mělo to něco do sebe. Ale zápas, kde je předem domluvený vítěz, to je jako wrestling. A to já neuznávám.“