Gajdová o boxu říká, že je to balet v rukavičkách. Mezi těmito dvěma sporty nevidí žádný velký rozdíl. I přesto je její „přestup“ velkým unikátem. Nadobro se vzdala toho, co si poctivě budovala. „Skončila jsem z toho důvodu, že jsem najednou neviděla v baletu budoucnost a vyprchala ta léta zarytá motivace,“ vypráví mladá česká naděje.

Naopak v bojovém sportu našla novou motivaci. A to doslova ze dne na den.

Volno? Kdepak

„Když jsem odcházela, tak mi trenéři baletu říkali, že se ještě vrátím,“ vzpomíná. Jednoduše řečeno jí nikdo nevěřil, že se dokáže prosadit. Jenže Gajdová se pustila do tvrdého tréninku a vstříc velkým výzvám. Kromě studia na gymnáziu představoval její volný čas jen a pouze přípravu v tělocvičnách.

„Veronika je dříč, kterého jen tak nic nezastaví. Po MS měla nařízené volno, ale už po dvou dnech mi psala, že chce jít zase trénovat,“ prozrazuje její kouč Oskar Lakomý. Že vám to něco připomíná? No jistě, přesně takhle se během tréninků chová Ester Ledecká.

Gajdová má také pro strach uděláno. Ostatně bylo to vidět i na zmiňovaném juniorském šampionátu. Na první větší akci odjížděla osmnáctiletá brunetka s vidinou medaile. A získala ji.

A co víc: svými výkony ohromila na všech frontách. Turnajem procházela ve velkém stylu a její úchvatná jízda skončila až v semifinále. Nutno dodat, že k postupu chyběly jen malé detaily.

„Je to jeden z největších úspěchů pro náš ženský box. Každá taková medaile posouvá český sport o kousek dále,“ usmívá se trenér.

A ona sama? „Pořád nedokážu zpracovat, jakého úspěchu jsme vlastně dosáhli,“ líčí Gajdová. Až neskutečně zní fakt, že v boxerském prostředí se pohybuje teprve druhým rokem. „Pro mě to byla obrovská zkušenost. Měla jsem možnost se porovnat se špičkou a vidět svou konkurenci v celosvětovém měřítku.“

Navzdory krásnému bronzu ji těsné vyřazení v semifinále přeci jen mrzelo. „Jsem nesmírně šťastná za to, co jsem dokázala. V ten daný moment jsem podala nejlepší možný výsledek a bohužel to nestačilo. Stalo se a už to ani nijak nezměníme,“ mávne rukou.

Ozvali se z baletu

Jen pár dní před vypuknutím šampionátu oslavila své 18. narozeniny. Moc je neslavila. „Jsem spíše rodinný typ, nikdy jsem nebyla zastáncem velkých oslav. Poseděli jsme doma s nejbližšími, a to bylo nejkrásnější,“ vzpomíná novopečená medailistka.

Po šampionátu se také žádný večírek nekonal. Ale gratulace přicházely ze všech stran. I jedna nečekaná. „Bývalá trenérka baletu mi napsala ihned po zápase. Následně se přidaly i holky, se kterýma jsem dříve trávila svůj veškerý čas. Toho si zpětně neskutečně vážím,“ děkuje Gajdová.

A co dál? Navázat. To bude jednoznačným úkolem celého týmu.

V září čeká mladou naději mistrovství Evropy v Černé Hoře, kde bude obhajovat velký úspěch z Polska. „Doufám, že se mi podaří navázat. Za rok mě pak čeká přesun do žen a tam se uvidí, jak se s tím dovedeme popasovat,“ zakončuje skromně.

Kdyby se jí dál dařilo, může mít Česko svou naději pod pěti kruhy. „Naším největším cílem bude kvalifikace na olympiádu v Paříži 2024. Čeká nás dlouhá cesta, ale jdeme krok po kroku a věříme, že přidáme další cenné skalpy,“ říká trenér Lakomý.

Sečteno: Gajdová si během krátkého období v ringu získala více fanoušků než má nejedna baletka. A pokud by dál zářila, nabídky od sponzorů (a kluků) se jen pohrnou.