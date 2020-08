Z cyklokrosu pro titul na silnici. Ťoupalík: Kariéra je přede mnou

Ruce nad hlavou, zlatá medaile na krku a rozhovory do televize. Dalo by se říct, že pro Adama Ťoupalíka nic nového, přesně tohle už jednou zažil. Možná si na to hrstka fanoušků vzpomene. Psal se rok 2015, když velký talent získal český titul v cyklokrosu. Potom se trochu vytratil. Změnil „obor“. A teď, o pět let později, si dojel pro cennější triumf v silniční cyklistice.

Adam Ťoupalík (číslo 19) | Foto: Deník / Hynek Dlouhý