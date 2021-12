hlavní karta turnaje v brněnské Zoner Bobyhall:

velterová váha (77,1 kg)

David Kozma – Bojan Veličkovič

lehká váha (70,3 kg)

Karol Ryšavý – Losene Keita

domluvená váha (80 kg)

Christian Eckerlin – Ioannis Palailogos

lehká váha (70,3 kg)

Matěj Kuzník – Krisztian Simon

střední váha (83,9 kg)

Al Matavao – Pavel Salčák

těžká váha (120 kg)

Daniel Dittrich – Thomas Narmo

Hlavní zápas akce v jihomoravské metropoli obstará titulové klání velterové váhy. V kategorii do 77,1 kilogramu bude počtvrté obhajovat titul karvinský rodák David Kozma, který vládne velteru už víc než tři roky.

Jeho protivníkem měl být Ivan Buki Buchinger, jenž už je šampionem lehké a pérové váhy. Chtěl se tak pokusit o historický počin, kdy by získal tituly ve třech různých váhových kategoriích v jedné organizaci. Minulý týden si ale poranil levou nohu a musel ze zápasu odstoupit.

Novotný odhalil náhradníka za Buchingera hned minulé úterý. Pouze jedenáct dní před zápasem přijal titulovou bitvu Srb Bojan Veličkovič, jenž žije ve Spojených státech amerických. „Museli jsme taktiku a strategii změnit, protože Ivan je pravák, zemař, menší, Bojan je úplně jiný typ zápasníka. Také nečeká, chodí do toho, takže jsem zvědavý, jak vydrží tempo pěti kol,“ řekl Kozma.

OBRAZEM: Kdo bude králem weltru Oktagonu? Přes váhu Kozma i Veličkovič prošli

Oba aktéři duelu včera v Brně bez problémů navážili. „Možná se na tento zápas těším víc, než kdyby tam byl Buchinger. Veličkovič má zkušenosti z těch největších organizací jako UFC a PFL a má za sebou hodně těžkých soupeřů,“ nabídl svůj pohled brněnský zápasník Matěj Peňáz.

Jak vidí šance obou bojovníků? „Bude to hodně vyrovnaný duel, ale přiklonil bych se na stranu Kozmy, protože Veličkovič ještě v Oktagonu nezápasil s žádnými kvalitními bojovníky. Nechci říct, že jeho soupeři byli špatní, ale určitě nebyli kvalit Kozmy. Ten má za sebou i dlouhou přípravu a Veličkovič zápas vzal narychlo, což bude výhoda pro Kozmu,“ zmínil Peňáz.

V ostře sledovaném souboji měl na turnaji Oktagonu zápasit Václav Mikulášek a Tomáš Meliš. První z nich se však zranil při pádu ze schodů, proto se duel neuskuteční.

Zase bez výsledku. Jednání o koupi Zbrojovky skončila, uvádí Sport Invest

V jednom ze zápasů hlavní karty se ve střední váze představí Al Matavao z Americké Samoy. Ten v Oktagonu zaznamenal zatím jednu porážku. Jeho soupeřem nyní bude Pavel Salčák, pro kterého půjde o poslední zápas kariéry. „Se Salčákem trénuji v Reinders gymu a Matavao byl v Dana White's Contender, což je organizace, ze které se přechází do UFC. Koukal jsem na víc jeho zápasů a má vždy hodně agresivní start. Když to Salčák dokáže první tři minuty ustrážit, tak si myslím, že vyhraje, protože bude komplexnější, líp připravený a určitě dokáže líp pracovat na zemi, čehož by mohl rovněž využít,“ dodal Peňáz.

Dalším tahákem hlavní karty je souboj v lehké váze Karola Ryšavého s Nizozemcem Losenem Keitou, který ve své MMA kariéře dosud neprohrál jediný zápas.

LUKÁŠ SOLAŘ