Ve druhém zápase na přípravném turnaji v Soulu nastoupili čeští basketbalisté proti domácímu výběru. Korejci včera zhruba do půlky třetí čtvrtiny drželi krok s favorizovanou Litvou. Dnes měl zápas zcela opačný průběh.

Basketbal, ČR - Korea | Foto: ČBF/Václav Mudra

Češi dnes do utkání vstoupili v porovnání se včerejškem mnohem lépe. Dařilo se jim vystihovat korejské přihrávky a vyrážet do rychlého protiútoku. Při hře do postavené obrany pak dokázali korejskou defenzivu přehrávat ve hře 1 na 1 a získali tak až desetibodové vedení. Korejci zareagovali změnou obrany na zónovou, což český útok přibrzdilo. První trojku trefil až těsně před koncem první čtvrtiny Peterka.