Z Polné mezi elitu. Volejbalistka Svobodová křest ustála

Českým volejbalistkám utekl postup do prestižní Ligy národů. Objev pro další roky? Možná Eva Svobodová. Byl to největší zápas její kariéry. A přestože se po něm nemohla radovat z vítězství, sklidila obdiv. Dvaadvacetiletá volejbalistka Eva Svobodová v neděli poprvé vyběhla do základní sestavy národního týmu. Hrálo se finále Challenger Cupu, a na druhé straně sítě stály favorizované Kanaďanky.

Eva Svobodová. | Foto: Český volejbal

„Celá jsem se chvěla. Strach jsem asi stále úplně nevstřebala,“ líčila při odletu z Limy. Na dlouhé cestě na starý kontinent měla smíšené pocity Češky padly 2:3. „Teď jsem smutná, ale i hrdá na náš tým. Byly jsme tak blízko.“ Další výhra. Softbalistky ovládly na ME základní skupinu Přečíst článek › Jméno Eva Svobodová před turnajem téměř nikdo neznal. Když byla před rokem povolána do reprezentace, škarohlídi tvrdili, že je tam z protekce. „Nějaká provinční smečařka“. Jistě jí pomohla přímluva tehdejšího asistenta nároďáku a kouče „jejího“ Přerova Radima Vlčka. „Lidi jsou všelijací,“ nenechala se otrávit Svobodová. A dobře udělala, vždyť volejbalem žije. „Začala jsem sice až v sedmičce, ale zamilovala se do něj. Kvůli volejbalu jsem měnila i školu a jsem mu oddaná,“ vyznala se. Ani na akci do Peru neměla nominaci jistou. Do Evropské ligy nastupovala jako třetí smečařka. Jenže Evu Hodanovou zastavily zdravotní problémy, a tak se rodačka z Polné v hierarchii týmu posunula zase o něco výš. „Doma jsme si vždy říkali, že už hrát extraligu by byl obrovský úspěch. Teď jsem v nároďáku a občas tomu nemůžu uvěřit,“ usmála se. Nečekaný zlom Úlohu v týmu měla stále relativně snadnou. Občas přišla na podání, nebo dala Andree Kossányiové šanci si na pár výměn vydechnout. Všechno se změnilo v semifinále s Argentinou, kdy se za stavu 2:0 na sety a 18:15 hvězdná smečařka vážně zranila. „Úplně jsem se klepala. Viděla jsem, jak křičela. Holky mi říkaly, ať se na Andreu vůbec nekoukám a trenér mi dal pokyn, ať se jdu rozcvičit,“ popsala dramatické chvilky Svobodová. Softbalistky přehrály Belgii 10:0 a zajistily si postup ze skupiny. Přečíst článek › Ani po střídání Češky nepolevily a výhru (25:23) si pohlídaly. „Naštěstí chybělo jen malinko,“ přiznala už ne náhradnice, ale hráčka, na níž výsledek stojí. Noc mezi semifinále a finále byla pro sympatickou volejbalistku neklidná. „No, už jsem spala lépe. A hned po probuzení jsem cítila divný tlak v břiše,“ neskrývala. Od rána se Svobodové dostalo všemožné podpory. „Volala jsem si s rodiči a přítelem, psali mi kamarádi. Věděla jsem, jak moc mi drží palce. Dodali mi klid,“ děkovala. A pak tu byl tým. „Máme neuvěřitelně dobrou partu. A to je u ženského kolektivu rozhodující. I náš trenér nás stále dává dohromady. Mluvíme spolu a pomáháme si. Všechno skvěle funguje,“ poznamenala. Den probíhal dle vyjetých kolejí: děvčata se protáhla, absolvovala masáž, zkoukla video a došla si i na oblíbenou kávu: „Nebyl čas se stresovat.“ Basketbalistka Voráčková: Mrzelo mě, že nehraji. Ale zase jsem pořádně studovala Přečíst článek › V šatně už se Svobodová soustředila jen na výkon. „Cítila jsem se lépe. To čekání bylo nejhorší,“ líčila. Pak přišla další krize. Favorizované Kanaďanky české volejbalistky v prvních dvou sadách školily (17:25 a 16:25). Byl čas na střídání, které se nevyhnulo ani Svobodové. „Napadlo mě, že je to mnou. Holky jsou možná nervóznější, když tam s nimi není Andrea. Jsem ráda, že jsme vyrovnaly.“ Nikdy se nevzdávej To už byla na ploše i hrdinka našeho příběhu, která duel zakončila s 12 body! „Škoda tiebreaku, který je hrozně rychlý. Rozhoduje ho chvilková koncentrace i štěstí.“ Dalším vrcholem českého týmu bude srpnová kvalifikace o olympiádu. „Nemusíme se jí bát. Můžeme hrát sebevědomě a nabírat zkušenosti,“ zmínila smečařka. Těch poznatků už v Limě získala přehršel. „Nesmíme se nikdy vzdávat. Není balon, který by se mohl vypustit. A přesvědčila jsem se, že vnitřní síla kolektivu dělá divy.“ Řekli o hráčce

Giannis Athanasopoulos, trenér reprezentace: „Eva odvedla ve finále skvělou práci. Jsem na ni pyšný, stejně tak na ostatní holky.“



Radim Vlček, trenér Přerova: „Fandil jsem Evě, aby utkání zvládla. Ona hrozně chce, je vyložený dříč. Emoce umí týmu dát, ale i vzít. Tentokrát je ukočírovala a rozhodně nezklamala.“ Basketbalistka Voráčková: Mrzelo mě, že nehraji. Ale zase jsem pořádně studovala Přečíst článek ›

Autor: David Nejedlý