Má za sebou dlouhou a náročnou kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu, které navíc o rok odložila pandemie koronaviru. V neděli se vrátil z mistrovství Evropy ve švýcarském Grenchenu a teď si dá od kola pauzu. „Možná tělo potřebovalo odpočinek, nemoc je další signál. Přece jen jedu pět let úplně naplno, větší pauzu jsem měl naposledy v roce 2011 způsobenou velkým úrazem. Chci si dát aspoň tři, čtyři týdny volna, kdy budu aktivně něco dělat, ale ne trénovat,“ přiblížil čtyřiatřicetiletý Bábek.

Na evropském šampionátu pomohl k sedmému místu týmovému sprintu, obsadil jedenáctou příčku v keirinu a skončil dvanáctý v pevném kilometru. „Měl jsem po olympiádě hodně všeobecnou přípravu, nebyl jsem na dřevě, ani jsem nečekal velké výsledky, ale předtím byly kupodivu slušné. Neměl jsem zažité závody na dřevě a nohy roztočené, takže jsem rozjel kilák, jak jsem byl zvyklý. Ve finále jsem zjistil, že jsem to měl rozjet trochu víc, neměl jsem cit. V keirinu se mi jelo dobře, i když semifinále nevyšlo, v opravě jsem měl fakt dobrý čas,“ popsal starty v Grenchenu.

Už příští středu začne ve francouzském Roubaix mistrovství světa, na které se Bábek tentokrát podívá jen v televizi. „Samozřejmě jsem závodník a bude mi to asi trochu chybět, ale jsem vyčerpaný a rád se podívám zpovzdálí,“ usmál se brněnský rodák.

CHCE BÝT U PORODU

Bábek má ještě jeden podstatnější důvod, proč zůstane rád doma. S manželkou Magdalenou očekávají narození druhé dcery. „Trochu se mi ulevilo, že nejedu na mistrák, protože máme termín na začátku listopadu, ale může se narodit kdykoli dřív. Jsem rád, že budu doma s Magdou a můžu jí být oporou u porodu,“ řekl.

Dvojnásobný medailista z mistrovství světa v roce 2017 před hrami v Tokiu předeslal, že se jeho kariéra chýlí ke konci. Jenže vidina další účasti v Paříži ho pořád láká. „Sportovní kariéra je strašně vrtkavá, ale zkusím týmu pomoct v další kvalifikaci. Uvidíme, zda to dotáhnu až do Paříže. Bude za necelé tři roky a kolo mě pořád baví. Mám možnosti, co dělat po kariéře, ještě však nechci odcházet,“ sdělil.

Na hrách v Japonsku se mu nevedlo, jak si představoval. V keirinu obsadil 23. pozici, ve sprintu 28. místo. „Olympiáda pro mě byla obrovské zklamání. Jsem sice rád, že jsem si ve dvoustovce sprintu zajel osobák, ale v keirinu se to nesešlo, jak mělo. Říkal jsem dopředu, že buď pojedu domů nadšený, nebo jako zpráskaný pes. Byla to druhá varianta. Mrzí mě to, ale takový je sport a speciálně keirin,“ hlesl Bábek.

Neúspěch v Tokiu je jeden z důvodů, proč chce evropský šampion v keirinu z roku 2016 a vítěz Evropských her z pevného kilometru v roce 2019 pokračovat. „Chci minimálně ještě jedno velké vítězství z fakt dobrého závodu. Nechci být neskromný, že bych toho dosáhl málo, ale necítím, že mám odejít. Třeba to budu za půl roku nebo za rok vnímat jinak. Dám si pauzu a začnu zase makat. Jenže máme velkou svízel, protože zbourali halu ve Vídni a nemáme kolem České republiky dřevo, na kterém lze trénovat,“ podotkl.