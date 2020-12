„Je to nepoučitelný hříšník,“ řekl soudce Ole Kristen Øverberg na adresu dvojnásobného olympijského šampiona.

Pokud vám ta zpráva v létě unikla: 34letý Northug byl zadržen policií poté, co jej chytla za nebezpečnou jízdu. Se svým sporťákem (Jaguar F-type) se po norských silnicích proháněl více než 200kilometrovou rychlostí, vše natáčel a komentoval. Do toho všeho se u něj doma našly drogy - pár gramů kokainu.

Hrdina z MS v roce 2009 v Liberci (pod Ještědem získal tři zlata) nezapíral.

Nebezpečná jízda ho prý vzrušovala, drogy bral, protože s nimi měl problémy.

Ani přiznání však není polehčující okolnost. Alespoň podle žalobce, jenž žádal trest odnětí svobody na osm měsíců.

Líčení se neprotáhlo. Možná i proto, že Northug radši do jednací síně v Oslu nepřišel a poslal místo sebe jen obhájce. Soudce v kritickém prohlášení uvedl, že takto se nechová člověk, jemuž byl vrácen řidičský průkaz.

Verdikt: sedm měsíců za mřížemi.

Poučil se už?

„Rozsudek přijal, chce se posunout dál,“ uvedl obhájce Halvard Helle.

Největší debata se ale netýkala vězení. Northuga prý trápí, že přijde o řidičský průkaz (navždy, ale teoreticky za pět let může dělat zkoušky znovu). Norská média podotýkají, že hříšník překračoval rychlost pravidelně, během natáčení jel dokonce 221 km/hod (v úsek, kde je dovolená osmdesátka).

Komentátoři a experti ihned začali řešit, zda je to přísný trest. „Čekal bych mírnější verdikt,“ citoval deník Dagbladet názor právníka Johna Christiana Eldena. Jiní oponují a ptají se, jak by soud přistoupil k případu, v němž by nefiguroval úspěšný sportovec.

Northug totiž býval miláčkem davů, třeba v mrazu na Holmenkollenu při jeho jízdě roztávali i ti nejchladnější Norové.

Jenže býval to také velký svéráz. Jednou neváhal urazit funkcionáře a opustil reprezentaci. Jindy zase do cíle dojel pozadu, čímž zesměšnil soupeře. A především v sezoně 2013/2014 sedl do auta opilý, havaroval a utekl. Už za to šel do vězení, ale soud mu povolil odklad, než skončí Světový pohár…

Kariéru ukončil v prosinci roku 2018. Už neměl motivaci závodit. Od té doby se sem tam mihl na nějaké exhibici.

Teď se prý poučil a znovu trénuje. Mimochodem: peněz má pořád dost, jeho firmu si najal tamní lyžařský svaz.